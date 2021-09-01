Изменились условия по вкладам в МИнБанке

Изменились условия по вкладам в МИнБанкеДепозиты вклады Московский Индустриальный банк
АО «Московский Индустриальный банк» (АО «МИнБанк») с 01.09.2021 изменяет условия размещения денежных средств по вкладам в рублях и иностранной валюте для розничных и ВИП-клиентов.
С 01.09.2021 клиенты смогут разместить денежные средства во вклад «КЛАССИЧЕСКИЙ» с максимальной доходностью 6,70% годовых (при сумме от 1,5 млн рублей и на срок 1098 дней). В зависимости от суммы и срока размещения денежных средств ставки по депозиту находятся в диапазоне 4,9—6,7% годовых. Минимальная сумма для открытия — 30 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции по данному вкладу не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока вклада.
В соответствии с новыми условиями станет возможным открытие вклада «КЛАССИЧЕСКИЙ» на срок 122 дня/181 день/365 дней (среднесрочное размещение) и 547 дней/731 день/ 1098 дней (долгосрочное размещение).
Открыть вклад возможно в любом отделении МИнБанка, обслуживающем физических лиц, или дистанционно посредством системы «Телебанк».
Для ВИП-клиентов банка также будут доступны новые сроки размещения денежных средств во вклады стандартной линейки ВИП. Максимальная ставка для размещения денежных средств в рублях – 6,80% (при размещении средств от 150 млн рублей во вклад «ПРИВИЛЕГИЯ» на срок 1098 дней).
С дополнительной информацией по всем депозитным программам МИнБанка можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Вклады и инвестиции».
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