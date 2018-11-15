К Новому году Московский Кредитный банк запустил сезонный вклад «Мечты»



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В преддверии Нового года с 12 ноября 2018 года линейка розничных вкладов Московского Кредитного банка пополнилась сезонным вкладом «Мечты». Оформить вклад можно до 31 января 2019 года включительно..

Основные условия по вкладу (в рублях):
  • Предложение сочетает в себе высокую доходность в размере 8% годовых и возможность пополнения
  • Минимальная сумма для размещения в рублях - 50 тысяч рублей,
  • Максимальная сумма — 15 миллионов рублей.
  • Срок размещения - 380 дней.
  • Выплата процентов - в конце срока действия вклада.

Основные условия по вкладу (в долларах США):
  • Доходность в размере 3,35% годовых.
  • Минимальный размер валютного вклада «Мечты» - 1 000 долларов США,
  • Максимальный размер — 300 тысяч долларов США.
  • Выплата процентов - в конце срока действия вклада.

Оформить вклад можно в мобильном приложении и интернет-банке «МКБ Онлайн», а также в офисах и терминалах банка. Предусмотрено пополнение вклада в течение первых 190 дней и две пролонгации..
Директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин прокомментировал.

«Сезонные вклады всегда пользуются особой популярностью. Новый вклад „Мечты“ — акционное предложение с высокой доходностью, которое мы сделали специально к Новому году», —

Узнать подробности о вкладе можно на сайте банка.

Источник: Московский Кредитный банк, 12.11.2018



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