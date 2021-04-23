Ключевая ставка ЦБ РФ выросла на 50 б.п., до 5,00% годовых

Ключевая ставка ЦБ РФ выросла на 50 б.п., до 5,00% годовыхЦентральный банк РФ ключевая ставка ключевая ставка ЦБ РФ
Совет директоров Банка России 23 апреля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,00% годовых. Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7–5,2%.
Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Динамика инфляции. Инфляция продолжает складываться выше прогноза Банка России. В марте годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,8% (после 5,7% в феврале). По оценке на 19 апреля, годовая инфляция замедлилась до 5,5%, что, однако, связано с эффектом высокой базы апреля 2020 года. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, в марте повысились и находятся значимо выше 4% в годовом выражении.
Во многом это является отражением устойчивого характера восстановления внутреннего спроса. Его влияние на темпы роста цен усилено ограничениями со стороны предложения, а также повышенным давлением со стороны издержек предприятий. В условиях действия ограничений на зарубежные поездки не израсходованные на эти цели средства домашних хозяйств частично перераспределены на потребление товаров и услуг внутри страны.
Инфляционные ожидания населения остаются на повышенных уровнях по сравнению с периодом до начала пандемии. Возросли ценовые ожидания предприятий. Ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.
Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. По прогнозу Банка России, в II квартале годовые темпы роста потребительских цен будут близки к значениям I квартала. Устойчивое замедление годовой инфляции прогнозируется во втором полугодии 2021 года. По итогам 2021 года инфляция составит 4,7–5,2%. В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Денежно-кредитные условия остаются мягкими и с момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России существенно не изменились. Доходности средне- и долгосрочных ОФЗ находятся вблизи уровней конца марта, отражая ожидания возвращения Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике и динамику процентных ставок на глобальных финансовых рынках. Кредитование продолжает расти темпами, близкими к максимумам последних лет. Принятые Банком России решения о повышении ключевой ставки и произошедшее с начала текущего года увеличение доходностей ОФЗ обусловят рост кредитно-депозитных ставок в будущем. Это позволит повысить привлекательность банковских депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования.
Экономическая активность. Восстановление экономической активности приобретает все более устойчивый характер. По итогам I квартала оборот розничной торговли приблизился к уровню до начала пандемии. Активно восстанавливается сектор услуг населению. Этому способствует последовательное снятие ограничительных мер и постепенная вакцинация. Согласно данным мониторинга Банка России, более половины опрошенных предприятий сообщают о том, что спрос на их продукцию вернулся или превысил уровни до начала пандемии. Продолжается рост инвестиционного спроса. В отдельных отраслях возможности наращивания выпуска отстают от расширяющегося спроса, в том числе в связи с нехваткой рабочей силы. Происходит снижение безработицы.
Поддержку восстановлению экономики также оказывает внешний спрос, который продолжает расти, несмотря на сохраняющуюся сложную эпидемическую обстановку в мире.
Банк России прогнозирует рост российской экономики в 2021 году на 3,0–4,0%. Это означает, что российская экономика вернется к своему докризисному уровню во втором полугодии 2021 года. В 2022–2023 годах ВВП, по прогнозу Банка России, вырастет на 2,5–3,5 и 2,0–3,0% соответственно.
На среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать факторы со стороны как внутренних, так и внешних условий. Динамика внутреннего спроса будет во многом определяться темпами дальнейшего расширения частного спроса. Поддержку потребительскому спросу будет оказывать снижение склонности домашних хозяйств к сбережению наряду с ростом доходов и кредитования. Влияние на внутренний спрос также окажет процесс нормализации бюджетной политики с учетом объявленных дополнительных социальных и инфраструктурных мер. Динамика внешнего спроса будет в большей степени зависеть от мер бюджетной поддержки в отдельных развитых странах, а также темпов вакцинации в мире.
Инфляционные риски. Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Действие проинфляционных факторов может оказаться более продолжительным и выраженным в условиях опережающего роста потребительского спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска. Также их влияние может быть усилено повышенными инфляционными ожиданиями и сопутствующими вторичными эффектами.
Дополнительное повышательное давление на цены могут продолжить оказывать временные затруднения в производственных и логистических цепочках. Проинфляционные риски создает ценовая конъюнктура мировых товарных рынков, в том числе под воздействием факторов со стороны предложения. Это может влиять на внутренние цены соответствующих товаров. Вместе с тем дальнейшая динамика продовольственных цен будет во многом зависеть от перспектив урожая сельскохозяйственных культур как внутри страны, так и за рубежом.
Краткосрочные проинфляционные риски также связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий, что может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях. В условиях более быстрого, чем ожидалось ранее, восстановления мировой экономики и, соответственно, исчерпания необходимости проведения беспрецедентно стимулирующей политики в развитых экономиках возможно более раннее начало нормализации денежно-кредитной политики центральными банками этих стран. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках.
Дезинфляционные риски для базового сценария остаются умеренными. Открытие границ по мере снятия ограничительных мер может восстановить потребление зарубежных услуг, а также ослабить ограничения со стороны предложения на рынке труда через приток иностранной рабочей силы. Замедлить восстановление экономической активности могут, в частности, низкие темпы вакцинации и распространение новых штаммов вируса, а также связанное с этим ужесточение ограничительных мер.
На среднесрочную динамику инфляции значимо влияет бюджетная политика. В базовом сценарии Банк России исходит из заложенной в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов траектории нормализации бюджетной политики, предполагающей возвращение к параметрам бюджетного правила в 2022 году. Банк России будет учитывать влияние на прогноз возможных решений об инвестировании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП.
По оценкам Банка России, реализация объявленных в апреле в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации дополнительных социальных и инфраструктурных мер не окажет существенного проинфляционного влияния.
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 июня 2021 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.
По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 23 апреля 2021 года Банк России опубликовал среднесрочный прогноз.
Новость подготовлена по информации Пресс-службы Банка России.
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