Копить на пенсию онлайн становится привычно

Копить на пенсию онлайн становится привычноСбербанк пенсионный вклад пенсия пенсионерам НПФ Сбербанка
Жители России не только стали намного активнее использовать индивидуальные пенсионные планы (ИПП), но и предпочитают откладывать на свою будущую пенсию онлайн. Такие выводы сделал НПФ Сбербанка, подводя предварительные итоги продаж этого инструмента накоплений в 2020 году.
За 9 месяцев 2020 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года):
- в 2 раза больше договоров заключено (27,5 тыс.);
- в 4,5 раза больше средств привлечено (900 млн рублей);
- в 2 раза увеличился средний первоначальный взнос (6 тыс. рублей).
Если ещё в декабре 2019 года digital-продажи составляли всего 15% от общего объёма, а продукт можно было купить только на сайте НПФ Сбербанка, то уже в марте 2020 года ИПП появился в приложении Сбербанк Онлайн, а за полгода число заключаемых онлайн договоров выросло в 5 раз.
Кроме того, клиенты начали массово подключать автоплатёжи. Откладывать на пенсию становится полезной привычкой: взносы, как правило, делаются ежемесячно.
Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка:
«Сегодня 1,5 млн человек формируют свою будущую пенсию в НПФ Сбербанка по индивидуальному пенсионному плану. Они понимают, что самостоятельно копить на пенсию просто и не слишком затратно. Достаточно с 25–30 лет откладывать по 2–4% в месяц, чтобы после выхода на пенсию сохранить доход на уровне 80—100% от зарплаты, обеспечив себе привычный уровень жизни».
7 преимуществ ИПП от НПФ Сбербанка:
- доступность (минимальный взнос — 1000 рублей, минимальный первоначальный взнос — 2000 рублей);
- индивидуальный график взносов (можно платить ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или произвольно);
- досрочный доступ к сбережениям при необходимости;
- доходность выше инфляции (среднегодовая доходность за последние 10 лет — 7% годовых);
- особый статус накоплений (передаются по наследству, не делятся при разводе, так как не считаются совместно нажитым имуществом, защищены от арестов и судебных приставов);
- налоговый вычет (до 15 600 рублей в год);
- удобное управление в Сбербанк Онлайн (вы всегда знаете, сколько денег на счету, можете подключить автоплатёж, рассчитать желаемый размер будущей пенсии и необходимые для его достижения взносы).
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