Крайинвестбанк предлагает новый сезонный вклад «Жаркое лето»Крайинвестбанк вклады условия по вкладам
Крайинвестбанк предлагает новый сезонный вклад - «Жаркое лето», который можно открыть с 22 мая по 30 июня 2017 года в любом отделении банка.
Условия по вкладу следующие:
- Минимальная сумма первоначального взноса – 1000 рублей.
- Срок вклада - 181 день.
- Срок вклада состоит из двух периодов, в котором из которых установлена своя процентная ставка. Доходность в первом периоде - 9%, во втором – 6%.
- Расходные операции по вкладу не предусмотрены.
- Возможны дополнительные взносы в течении первых 90 дней с момента заключения договора.
Руководитель департамента развития продуктов и организации продаж Крайинвестбанка Марина Аненко прокомментировала данное предложение так:
«Это сезонное предложение, в котором мы предлагаем оптимальные условия и повышенную процентную ставку»С более подробной информацией о вкладе «Жаркое лето» можно ознакомиться в любом отделении Крайинвестбанка, на сайте банка или по номеру 8 (800) 200-80-65.
Источник: Крайинвестбанк, 22.05.2017
Комментарий Банкиршы:
ПАО «Крайинвестбанк» основан в 2001 году. Это универсальный российский банк, который работает на юге России, предоставляя финансовые услуги бизнесу и населению. Основным владельцем банка с момента основания выступала Краснодарская краевая администрация в лице департамента имущественных отношений. В декабре 2015 года Банк России принял решение о финансовом оздоровлении банка, санатором которого стал РНКБ, являющийся основным акционером банка на сегодняшний день.
Банк состоит из 74 отделений и более 700 устройств самообслуживания. Лицензия на осуществление банковских операций
№3360 от 01.02.2016
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