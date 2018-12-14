Крайинвестбанк увеличил ставку по вкладу «Ваша выгода» до 8% годовых

Крайинвестбанк увеличил ставку по вкладу «Ваша выгода» до 8% годовыхКрайинвестбанк вклады условия по вкладам
В преддверии Нового года Крайинвестбанк повысил ставку по вкладу «Ваша выгода» и продлил срок приёма вкладов «Ваша выгода» и «Всегда с вами» до 31 января 2019 года.
Крайинвестбанк увеличил ставку по вкладу «Ваша выгода» на 1 п.п до 8 % годовых. Срок вклада составляет 450 дней и разделён на три периода, для каждого периода действует своя ставка. Минимальная сумма вклада – 50 000 рублей. Выплата процентов производится каждые 30 дней на счёт или карту клиента. Пополнение вклада и капитализация процентов не предусмотрены.
Вклад «Всегда с Вами» открывается со ставкой 7% годовых. Срок вклада - 370 дней, ставка действует с первого месяца размещения средств. Минимальная сумма вклада – 50 000 рублей, выплата и капитализация процентов осуществляются ежемесячно. Открыть вклад возможно в любом отделении или через Интернет-банк.
Руководитель управления развития розничных продуктов ПАО «Крайинвестбанк» Марина Аненко сказала о представляемой банком возможности для вкладчиков:
«Вклад с повышенной ставкой в надёжном банке – это отличная возможность принять правильное решение перед Новым годом для сбережения и приумножения своих средств. И мы предоставляем такую возможность»Источник: Крайинвестбанк, 11.12.2018
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