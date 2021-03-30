Кредиты с ПКР: выше рейтинг – ниже ставка. Почему важно заботиться о кредитной истории.Кредит кредитная история Промтрансбанк кредитный рейтинг
Банк ПТБ с сентября 2020г. оформляет потребительские кредиты клиентам банка в рамках новой кредитной программы на основе персонального кредитного рейтинга (ПКР), разработанного Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).
Клиенты банка получают новые потребительские кредиты или рефинансируют кредиты сторонних банков по ставке, которая зависит от величины их рейтинга, рассчитанного в НБКИ. ПКР вычисляется на основании данных, содержащихся в кредитной истории гражданина, и является числовым выражением ее качества.
Кредитная история – это данные о том, как часто вы просите в долг у банка и насколько дисциплинировано возвращаете. Рассмотрим факторы, отрицательно влияющие на персональный кредитный рейтинг.
- Не платить по кредитам. Если пауза в платежах длится более трех месяцев, такие займы будут отмечены в истории как негативные, само слово намекает, что это не значит ничего хорошего.
- Не оплачивать коммуналку, алименты, штрафы. В кредитную историю попадают не только данные о займах. Правда, только в случае, если эти неуплаты подтверждены судебным решением и не исполнены в течение 10 дней.
- Многочисленные заявки на кредиты в разные банки в короткий промежуток времени. В кредитной истории отражается общее количество заявок, а также число одобренных и отклоненных.
- Слишком большое количество текущих кредитов. Банк обращает внимание на то, сколько вы платите ежемесячно, чтобы рассчитать предельно допустимую нагрузку. Чем большую часть своих доходов вы тратите на погашение кредитных долгов, тем менее желанный вы клиент.
- Судебные тяжбы с кредиторами. Такие данные попадают в систему только со стороны кредитных организаций. Для других это сигнал, что клиент проблемный.
Именно поэтому ПТБ выдает кредиты с учетом персонального кредитного рейтинга. Чем выше рейтинг, тем ниже будет ставка по кредиту или рефинансированию. Шкала рейтинга — от 300 до 850 баллов. При этом клиенты с высоким уровнем ПКР получают пониженную ставку. Так, самая низкая процентная ставка по потребительскому кредиту ПТБ составляет от 8,9% и предлагается заемщикам с высоким значением ПКР (830—850 баллов).
Чем выше значение рейтинга, тем ниже ставка по кредиту!
Банк ПТБ делает персональные кредитные предложения для держателей Персонального Кредитного Рейтинга
|Уровень ПКР
|Ставка по кредиту
без комиссий и страховок
|831-850 баллов
|8,9%
|811-830 баллов
|9,9%
|781-810 баллов
|10,9%
|751-780 баллов
|11,9%
|701-750 баллов
|12,9%
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