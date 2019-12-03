Кто билетов вложит пачку, тот получит мультиварку

Кто билетов вложит пачку, тот получит мультиваркуПромтрансбанк акция вклады
Уважаемые клиенты, представляем вам акцию «Открой вклад «КЛЮЧЕВОЙ» – ВЫИГРАЙ МУЛЬТИВАРКУ». По вкладу устанавливается процентная ставка, равная ключевой ставке Банка России – на текущий момент она равняется 6,5% годовых. Акция действует в декабре 2019 года, победителя выберем случайным образом и объявим 30 декабря, накануне Нового года.
Проценты по вкладу начисляются ежеквартально. Обратите внимание - начисленные проценты по желанию вкладчика могут перечислятся на отдельный счет «до востребования», то есть Вы можете воспользоваться доходом по вкладу не дожидаясь окончания срока депозита. Также возможен прием дополнительных взносов, которые принимаются в любой сумме. Минимальная сумма первоначального взноса по вкладу осталась прежней – 5 000 рублей. Срок - 730 дней.
На сегодняшний день - это одно из самых выгодных предложений на рынке!
Вклады ПТБ – это выгодные процентные ставки, надежный способ хранения накоплений, высокий уровень обслуживания, а также широкая линейка депозитов, предоставляющая возможность выбрать для себя оптимальный вариант размещения денежных средств. ПТБ включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.
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