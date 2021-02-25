«Кубань Кредит» улучшил условия по вкладу «Процентище!»



Банк «Кубань Кредит» внес дополнительные опции в условия вклада «Процентище!».

У частных клиентов теперь появилась возможность ежемесячно получать выплаты процентов по депозиту. В этом случае будет действовать ставка 5% годовых.

  • Процентная ставка - до 5,25%
  • Cрок вклада - 546-1100 дней
  • Минимальный первоначальный взнос - 50 000 руб.
  • Получение информации об операциях по счету вклада в виде СМС-сообщения – бесплатно
  • Открытие вклада в ближайшем отделении Банка или с использованием сервиса «Кубань Кредит Онлайн»
  • при досрочном востребовании суммы вклада – проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования».

Важно отметить, что условия распространяются только при заключении новых депозитных договоров на сумму от 50 000 рублей.

Вклад можно открыть в ближайшем офисе Банка или дистанционно — с помощью сервиса «Кубань Кредит Онлайн».




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