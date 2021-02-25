«Кубань Кредит» улучшил условия по вкладу «Процентище!»Депозиты вклады Банк "Кубань Кредит"
Банк «Кубань Кредит» внес дополнительные опции в условия вклада «Процентище!».
У частных клиентов теперь появилась возможность ежемесячно получать выплаты процентов по депозиту. В этом случае будет действовать ставка 5% годовых.
- Процентная ставка - до 5,25%
- Cрок вклада - 546-1100 дней
- Минимальный первоначальный взнос - 50 000 руб.
- Получение информации об операциях по счету вклада в виде СМС-сообщения – бесплатно
- Открытие вклада в ближайшем отделении Банка или с использованием сервиса «Кубань Кредит Онлайн»
- при досрочном востребовании суммы вклада – проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования».
Важно отметить, что условия распространяются только при заключении новых депозитных договоров на сумму от 50 000 рублей.
Вклад можно открыть в ближайшем офисе Банка или дистанционно — с помощью сервиса «Кубань Кредит Онлайн».
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