«Кубань Кредит» в 2020 году увеличил продажу монет из драгоценных металлов

«Кубань Кредит» в 2020 году увеличил продажу монет из драгоценных металловДеньги монеты Банк "Кубань Кредит" золотые монеты
В 2020 году Банком «Кубань Кредит» реализовано порядка 6 700 монет из драгоценных металлов, что на 20% больше, чем годом ранее.
Повышенный спрос был обусловлен экономической ситуацией на товарно-сырьевых рынках, связанной с мировой пандемией COVID-19. Клиенты обращались к инвестициям в монеты, как к одному из способов сохранения денежных накоплений.
Наибольшей популярностью традиционно пользовались золотые инвестиционные монеты «Червонец (Сеятель)» и «Георгий Победоносец»: продано свыше 3 800 штук или 57% от общего количества.
Также отмечен повышенный спрос на памятные монеты. Самыми востребованными стали посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне («75 лет Победы», «Дорога памяти», «Храм») и монетная серия «Российская (советская) мультипликация» («Барбоскины», «Крокодил Гена»).
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