Банк «Кузнецкий» расширил ассортимент памятных монет

Банк «Кузнецкий» расширил ассортимент памятных монетБанк «Кузнецкий» памятные монеты
В преддверии Нового 2020 года Банк «Кузнецкий представляет своим клиентам новые монеты из драгоценных металлов. Они могут стать оригинальным подарком для Ваших близких, красивым памятным сувениром или предметом коллекционирования.
Так, в ассортимент Банка добавилась серебряная монета из серии «Российская (советская) мультипликация» номиналом «3 рубля» (масса драгоценного металла в чистоте 31,10 г, проба сплава серебро 925/1000, имеет форму круга диаметром 39,00 мм). На монете выполненное в цвете изображение сцены из мультфильма, вверху вдоль канта – надпись: "ДЕД МОРОЗ И ЛЕТО". Также Вы можете приобрести монету «Ростехнадзор» номиналом 1 рубль (масса драгоценного металла в чистоте 7,78 г, проба сплава серебро 925/1000, имеет форму круга диаметром 25,00 мм). На данной монете рельефное изображение геральдического знака – эмблемы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора), внизу вдоль канта – надпись "РОСТЕХНАДЗОР". Все монеты отчеканены на Санкт-Петербургском монетном дворе.
Монета «Дед Мороз и Лето»
Более подробную информацию можно получить в любом офисе Банка, на сайте kuzbank.ru или по бесплатному телефону: 8-800-100-64-10.
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