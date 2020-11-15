Купи подарки к новому году на потребительский кредит от Сбербанка

Купи подарки к новому году на потребительский кредит от СбербанкаСбербанк акция потребительский кредит
Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам. Благодаря выгодному предложению клиенты банка могут снизить ставку на 2 процентных пункта по кредитам от 300 тысяч рублей, заявки на которые оформлены в период акции: для этого необходимо вносить платежи по графику без просрочек и досрочного погашения в течение года, после чего процентная ставка снизится автоматически. Минимальная ставка по кредиту после снижения составит 9,9% годовых.
Акция продлится с 13 ноября 2020 года по 28 января 2021 года. Она распространяется на потребительские кредиты с обеспечением и без обеспечения. Также акция распространяется на продукт «Потребительский кредит на рефинансирование», минимальная ставка выдачи по которому составит 11,4% для кредитов свыше 1 млн рублей.
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:
«Банку, как и клиенту, важно, чтобы отношения были надежными и предсказуемыми. Поэтому мы рады предоставить дополнительные скидки на кредиты клиентам, которые настроены на долгосрочное сотрудничество. Возможность снизить ставку и сэкономить особенно важна накануне новогодних праздников, когда многие наши клиенты решаются на исполнение самых заветных желаний. И конечно, мы надеемся, что клиенты по достоинству оценят наш процесс получения кредита в СберБанк Онлайн. Ведь там можно получить деньги, не выходя из дома, всего за несколько минут».
Подробности — на сайте Сбербанка.
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