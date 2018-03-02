Льготная ипотека с господдержкой стартовала в Московском Кредитном Банке

Льготная ипотека с господдержкой стартовала в Московском Кредитном БанкеМосковский Кредитный Банк льготная ипотека условия кредитования
В МОСКОВСКОМ КРЕДИТНОМ БАНКЕ стартовала программа государственного субсидирования, в рамках которой семьи с детьми могут оформить ипотечный кредит по ставке 6% годовых. Банк принимает заявки на ипотечный кредит под 6% для семей с детьми.
Воспользоваться льготными условиями ипотечного кредитования могут семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребёнок. Для семьи, в которой родился второй ребёнок, ставка по кредиту будет составлять 6% в течение трёх лет, а для семьи с третьим ребенком — пяти лет.
Взять кредит с госсубсидированием можно:
- на покупку квартиры в новостройке,
- на рефинансирование уже существующего ипотечного кредита (для снижения ставки и уменьшения ежемесячного платежа, выданного в любом банке).
Условия ипотечного кредитования для семей с детьми:
- Первоначальный взнос на покупку жилья - не менее 20%,
- срок льготной ипотеки - от 1 года до 20 лет,
- максимальная сумма кредита — 8 млн руб.
Начальник управления ипотечного кредитования МКБ, Ирина Простакова прокомментировала:
«Министерство финансов России одобрило участие 46 банков в программе льготной ипотеки. В этом перечне МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК на девятом месте по объему выделенных на банк средств. У банка большое количество аккредитованных объектов, а это означает, что наши клиенты — семьи с детьми, могут выбрать квартиру в соответствии со всеми пожеланиями к собственному жилью и по льготной ставке»Более подробную информацию о льготной ипотеке с господдержкой можно получить на сайте Московского Кредитного Банка.
Источник: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 28.02.2018
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