Липецккомбанк предлагает вклад «В ЗЕНИТе» со ставкой до 7,5% годовых



Вклад «В ЗЕНИТе» - это сезонное предложение Липецккомбанка, действие которого продлится до 31 августа 2018 года.

Максимальная процентная ставка в размере 7,5% годовых действует в первые 100 дней срока вклада для клиентов, у которых по состоянию на 29 мая 2018 года отсутствуют действующие депозиты в Банке, а также для тех клиентов, у которых общая сумма вкладов за период с 15 апреля по 29 мая 2018 года сократилась более чем на 150 000 рублей.

Процентная ставка (% годовых) установлена в зависимости от срока нахождения денежных средств на счёте по вкладу:
  • С 1 по 100 день включительно - 7,5%
  • С 101 по 200 день включительно - 5,5%

Условия по вкладу Липецккомбанка «В ЗЕНИТе»:
  • Срок вклада - 200 дней.
  • Минимальная сумма вклада - 30 000 рублей.
  • Вклад по желанию клиентов пополняется в течении первых 100 дней срока.
  • Максимальная сумма составляет 5 млн рублей.
  • Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока.
  • Пролонгировать договор можно неограниченное количество раз на условиях вклада «Высокий доход


При расторжении договора вклада во второй половине срока (начиная со 101 дня) проценты будут выплачены вкладчику по льготной ставке 5% годовых.

Источник: Липецккомбанк, 30.05.2018




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