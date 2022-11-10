Максимальная ставка по вкладу МКБ достигла 10% годовых

Максимальная ставка по вкладу МКБ достигла 10% годовыхДепозиты вклады Московский Кредитный Банк
Банк улучшил условия по депозитным продуктам и ввел новые сроки размещения денежных средств.
Теперь ставка по юбилейному вкладу «МКБ. 30 лет» выросла до 10% годовых если разместить сумму от 30 тыс. до 3 млн рублей на 36 месяцев. Клиент может открыть депозит по повышенной ставке в мобильном приложении и интернет-банке «МКБ Онлайн» или на платформе Финуслуги Московской биржи. Онлайн-оформление вклада особенно удобно в любое время года и доступно для клиента в любом городе страны, где бы он ни находился.
При открытии депозита в отделениях максимальная ставка по вкладу «МКБ. 30 лет» составит 8% годовых при размещении средств на 24 или 36 месяцев. Накопленные проценты выплачиваются в конце срока. Юбилейный вклад, оформленный в отделении или в «МКБ Онлайн», один раз автоматически пролонгируется по ставке, которая будет действовать в банке в момент продления.
МКБ повысил доходность по вкладу «МКБ. Преимущество» с 7% до 8% годовых. Он также доступен зарегистрированным пользователям платформы Финуслуги Московской биржи. Такая доходность действует при размещении суммы от 10 тыс. до 3 млн рублей. Открыть вклад «МКБ. Преимущество» продукт можно только дистанционно.
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