«МЕГА Онлайн» - новый вклад от МКБ

«МЕГА Онлайн» - новый вклад от МКБМосковский Индустриальный банк вклады
С 1 февраля 2019 года клиенты Московского кредитного банка смогут открыть новый вклад «МЕГА Онлайн» с гибким сроком размещения. Предложение сочетает в себе доходность до 8% годовых и возможность выбора срока размещения денежных средств в интервале от 3 до 36 месяцев.
Открыть вклад можно только в рублях. Минимальная сумма размещения — одна тысяча рублей, максимальная — 20 миллионов рублей. Доходность по вкладу зависит от срока размещения: при открытии вклада на 3-5 месяцев клиенты получат доход в размере 7% годовых, на 6-8 месяцев — 7,25% годовых, 9-11 месяцев — 7,5% годовых, на 12-17 месяцев — 7,75% годовых и от 18 до 36 месяцев — 8 % годовых.
Условия вклада:
- Срок - от 3 до 36 месяцев. Выберите удобный срок
- Пополнение - Возможно, в течение первых 95 или 185 дней
- Частичное снятие - Не предусмотрено
- Пролонгация - Не предусмотрено
- Начисление процентов - Ежемесячно, на отдельный счет
- Досрочное расторжение - По ставке вклада «До востребования» - 0,1%
- Безопасность - Средства на счете застрахованы «Системой Страхования Вкладов»
- Бесплатная карта - Премиальная карта для каждого вкладчика
Оформить вклад можно только в мобильном приложении и интернет-банке «МКБ Онлайн». Предусмотрено пополнение вклада в течение первых 95 для вкладов длительностью до 330 дней или 185 дней при размещении вклада на срок от 12 месяцев. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на отдельный счет. Частичное снятие денежных средств не предусмотрено.
«Новый онлайн-вклад отличается своей гибкостью: клиент не ограничен фиксированными сроками, и может самостоятельно выбирать срок размещения вклада с шагом в 1 месяц, исходя их своих потребностей и целей. Дистанционное открытие не только экономит время, но и позволяет получить максимальную доходность от размещенных средств независимо от времени суток и местоположения клиента» — прокомментировал Алексей Охорзин, директор департамента розничных продуктов МКБ.
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