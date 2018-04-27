МИнБанк предложил клиентам сразу два весенних вклада



Московский Индустриальный Банк предложил вкладчикам сразу два сезонных вклада:
  • Вклад «Семнадцать дней удачи» (в рублях РФ) - может быть открыт в период с 26 апреля 2018г. – 31 июля 2018г. (включительно)
  • Вклад «Ставка на победу» (в долларах США) - может быть открыт в период с 26 апреля 2018г. – 15 июля 2018г. (включительно).

Условия по сезонному вкладу «Семнадцать дней удачи» в рублях РФ следующие:
  • Минимальная сумма вклада - 100 000 рублей РФ.
  • Максимальная ставка - до 8% годовых.
  • Срок вклада - 170 дней.
  • Пополнение без ограничений, прекращается за 30 дней до окончания срока вклада.
  • Выплата процентов — каждые 17 дней на счёт вклада с возможностью их снятия.

Процентная ставка по вкладу «Семнадцать дней удачи»:
  • С 1 по 17 день – 8% годовых.
  • С 18 по 170 день – 7% годовых.

Вклад с возможностью пополнения и снятия начисленных процентов подходит тем, кто бережно и грамотно относится к имеющимся накоплениям и ценит возможность использования вновь полученных средств.

Условия по сезонному вкладу «Ставка на победу» в долларах США следующие:
  • Срок вклада – любой в диапазоне от 181 до 365 дней.
  • Минимальная сумма вклада - 1 000 долларов США.
  • Процентная ставка по вкладу - 2,0% годовых.
  • Проценты выплачиваются в конце срока вклада, путём перечисления на счёт по вкладу.
  • Вклад без дополнительных взносов и расходных операций.

Сезонный вклад «Ставка на победу» это срочный депозит с фиксированной суммой хранения, он подходит тем, кто не привык долго ждать, и рассчитывает значительно приумножить свои накопления в долларах США.


Источник: Московский Индустриальный Банк, 26.04.2018




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