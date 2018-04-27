МИнБанк предложил клиентам сразу два весенних вклада

МИнБанк предложил клиентам сразу два весенних вкладаМосковский Индустриальный банк вклады условия по вкладам
Московский Индустриальный Банк предложил вкладчикам сразу два сезонных вклада:
- Вклад «Семнадцать дней удачи» (в рублях РФ) - может быть открыт в период с 26 апреля 2018г. – 31 июля 2018г. (включительно)
- Вклад «Ставка на победу» (в долларах США) - может быть открыт в период с 26 апреля 2018г. – 15 июля 2018г. (включительно).
Условия по сезонному вкладу «Семнадцать дней удачи» в рублях РФ следующие:
- Минимальная сумма вклада - 100 000 рублей РФ.
- Максимальная ставка - до 8% годовых.
- Срок вклада - 170 дней.
- Пополнение без ограничений, прекращается за 30 дней до окончания срока вклада.
- Выплата процентов — каждые 17 дней на счёт вклада с возможностью их снятия.
Процентная ставка по вкладу «Семнадцать дней удачи»:
- С 1 по 17 день – 8% годовых.
- С 18 по 170 день – 7% годовых.
Вклад с возможностью пополнения и снятия начисленных процентов подходит тем, кто бережно и грамотно относится к имеющимся накоплениям и ценит возможность использования вновь полученных средств.
Условия по сезонному вкладу «Ставка на победу» в долларах США следующие:
- Срок вклада – любой в диапазоне от 181 до 365 дней.
- Минимальная сумма вклада - 1 000 долларов США.
- Процентная ставка по вкладу - 2,0% годовых.
- Проценты выплачиваются в конце срока вклада, путём перечисления на счёт по вкладу.
- Вклад без дополнительных взносов и расходных операций.
Сезонный вклад «Ставка на победу» это срочный депозит с фиксированной суммой хранения, он подходит тем, кто не привык долго ждать, и рассчитывает значительно приумножить свои накопления в долларах США.
Источник: Московский Индустриальный Банк, 26.04.2018
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