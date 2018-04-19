МКБ предлагает специальные условия кредитования для госслужащих с пониженной ставкой

МКБ предлагает специальные условия кредитования для госслужащих с пониженной ставкойМосковский Кредитный Банк потребительский кредит процентная ставка
Московский Кредитный банк снижает процентную ставку по потребительскому кредиту в рамках акции «Кредит для госслужащих». Теперь сотрудники государственных и бюджетных учреждений могут получить кредит наличными по ставке от 13,5% годовых!
Условия получения потребительского кредита на любые цели:
- При сумме кредита от 50 000 до 750 000 руб. — процентная ставка 14,5% годовых.
- При сумме кредита от 750 000 до 3 млн рублей - процентная ставка 13,5% годовых.
- Без залога и поручительства.
- Срок кредитования - от 6 мес. до 15 лет.
Предложением также можно воспользоваться для рефинансирования кредитов в целях снижения ставки, уменьшения ежемесячного платежа и получения дополнительных кредитных средств.
Кредит можно получить за один визит в офис, предъявив только паспорт РФ и заполнив анкету. Подать заявку можно в любом офисе банка или на сайте.
Срок рассмотрения заявки — от 1 часа. Положительное решение о выдаче кредита действует 1 месяц. Вносить ежемесячные платежи по кредиту клиенты могут через любой из более чем 6 300 терминалов МКБ, а также в интернет-банке МКБ Онлайн и его мобильном приложении МКБ Мобайл.
Источник: Московский Кредитный банк , 18.04.2018
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