Московский кредитный банк запустил вклад с доходностью 9,3% годовых на 3 месяца

Московский кредитный банк запустил вклад с доходностью 9,3% годовых на 3 месяцаДепозиты вклады Московский Кредитный Банк
Московский кредитный банк (МКБ) предлагает открыть вклад «МКБ. Преимущество+» с доходностью 9,3% годовых на платформе Финуслуги Московской биржи.
Ставка 9,3% годовых одна из самых высоких на рынке и действует при размещении суммы от 10 тыс. до 3 млн рублей на 3 месяца. Клиенты могут выбрать и другие сроки, например, при открытии вклада на 4, 5 или 6 месяцев доходность составит 7% годовых. Оформить вклад по максимальной ставке могут клиенты, зарегистрированные на Финуслугах, у которых ранее не было открытых депозитов на этой платформе.
«На платформе Финуслуги у людей появляется возможность быстро и удобно пользоваться выгодными банковскими продуктами, в каком бы городе России они бы не находились. Сегодня краткосрочный депозит — доступный и надежный вариант, чтобы сохранить накопления по привлекательной ставке. Например, вы можете дистанционно открыть наш вклад уже сегодня, а в марте получить реальный доход, который можно потратить на подарки или отпуск», — прокомментировал Алексей Охорзин, руководитель блока розничного бизнеса МКБ.
«Согласно индексу доходности вкладов Финуслуг, сегодня средние ставки по депозитам остаются на уровне 6,69–7,37% годовых, в то время как на Финуслугах россиянам доступны эксклюзивные предложения, такие как вклад «МКБ. Преимущество+». Благодаря платформе, подобные продукты доступны жителям всех регионов страны без исключения, даже тех, где офисы банка не представлены», — подчеркнул Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи.
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