Монеты имени Петра - Банк России выпустил памятные монеты «350-летие со дня рождения Петра I» серии «Исторические события»Деньги Центральный банк РФ монеты памятные монеты золотые монеты серебряные монеты
Банк России 29 апреля 2022 года выпускает в обращение памятные монеты «350-летие со дня рождения Петра I» серии «Исторические события»:
— серебряную номиналом 3 рубля,
— серебряную номиналом 100 рублей,
— золотую номиналом 10 000 рублей.
Петр I, пожалуй, самый известный российский император. Ему посвящено немало произведений литературы, живописи, скульптуры и кино. Признание заслуг Петра нашло отражение и в скульптуре малых форм — на памятных монетах, которые связаны с его преобразованиями. За последние 30 лет их выпущено около полусотни. Монеты к 350-летнему юбилею русского царя — еще одна дань уважения деяниям правителя-реформатора, изменившего ход отечественной истории.
Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) и 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 1000,0 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 39,0 и 100,0 мм соответственно. Золотая монета номиналом 10 000 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 1000,0 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 100,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет: «3 РУБЛЯ», «100 РУБЛЕЙ», «10000 РУБЛЕЙ», дата: «2022 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (проба), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На лицевой стороне золотой монеты номиналом 10 000 рублей под надписью, обозначающей массу драгоценного металла в чистоте, расположен порядковый номер монеты с указанием знака «№».
На оборотной стороне:
— серебряной монеты номиналом 3 рубля (каталожный номер 5111-0459) расположены рельефные изображения портрета Петра I в профиль, Петропавловской крепости, кораблей, идущих по Неве, и ленты с надписью «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», а также выполненное в рельефе с цветным покрытием одно из первых изображений герба Санкт-Петербурга; внизу по окружности имеется рельефная надпись: «ПЕТР I • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ».
5111-0459
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 5,0 тыс. штук;
— серебряной монеты номиналом 100 рублей (каталожный номер 5117-0066) расположены рельефные изображения Петра I верхом на коне и ангела, венчающего Петра I венком победителя, на фоне выполненного в технике лазерного матирования панорамного вида сражения; слева расположено растровое изображение, представляющее собой сцены сражений — сухопутного и морского, видимые поочередно при изменении угла зрения; внизу по окружности имеется рельефная надпись: «ПЕТР I • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ».
5117-0066
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф-лайк».
Тираж монеты — 0,1 тыс. штук;
— золотой монеты номиналом 10 000 рублей (каталожный номер 5221-0033) расположены рельефные изображения портрета Петра I с императорскими регалиями, и ангелов, поддерживающих корону, на фоне карты Российской империи и стелы с аллегориями империи; справа расположено растровое изображение, представляющее собой аллегории успешной торговли и созидания, видимые поочередно при изменении угла зрения; в нижней части — рельефное изображение двуглавого орла, наложенного на горностаевую мантию, на фоне выполненной в технике лазерного матирования композиции из военной атрибутики; внизу по окружности имеется рельефная надпись: «ПЕТР I • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ».
5221-0033
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф-лайк».
Тираж монеты — 0,05 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Информация предоставлена Пресс-службой Банка России.
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