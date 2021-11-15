Московский Индустриальный банк повышает ставки по вкладам и накопительным счетам

Московский Индустриальный банк повышает ставки по вкладам и накопительным счетамДепозиты вклады Московский Индустриальный банк
С 16 ноября 2021 года АО «Московский Индустриальный банк» (АО «МИнБанк») повышает процентные ставки по рублёвым депозитам. Изменения составят от 0,45 до 1,1 п.п.
Лидером по доходности среди среднесрочных вкладов банка является акционный вклад «ВЫГОДНЫЙ СТАРТ», который оформляется на 250 дней. Срок депозита разделен на три процентных периода, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка:
- первый процентный период от 1 до 50 дней — 9% годовых
- второй процентный период от 51 до 100 дней — 7,75% годовых
- третий процентный период от 101 до 250 дней — 6,75% годовых
Эффективная ставка по вкладу «ВЫГОДНЫЙ СТАРТ» составляет 7,4% годовых.
Максимальная ставка розничного депозита «КЛАССИЧЕСКИЙ» из стандартной линейки установлена на уровне 7,8% годовых. Доходность зависит от суммы вклада и срока размещения денежных средств. Вклад «КЛАССИЧЕСКИЙ» открывается на срок до 1098 дней на сумму от 30 000 рублей, дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.
Вклад «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ»открывается на срок от 91 до 730 дней на сумму от 10 000 рублей. Процентная ставка составит 6,45-6,7% годовых (эффективная ставка с учетом капитализации процентов — до 6,91%) в зависимости от суммы и срока вклада. Предусмотрена возможность пополнения, частичное снятие денежных средств не допускается (за исключением начисленных процентов по вкладу).
Вклад «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОШЕЛЕК» (с возможностью пополнения и расходных операций) оформляется на срок 91-730 дней и на сумму от 10 000 рублей (от 1 000 рублей — для клиентов-пенсионеров или ветеранов). Максимальная ставка теперь составляет 6,35% годовых (эффективная ставка — до 6,54%).
Доходность по вкладу «ФИНАНСОВАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ» с возможностью пополнения и частичного снятия средств составит 6,6% годовых (эффективная ставка — до 6,8%) при неснижаемом остатке от 700 000 рублей. При неснижаемом остатке от 300 000 рублей — 6,5% годовых (эффективная ставка — до 6,7 %) .
Новые ставки распространяются как на действующих, так и новых клиентов банка. Открыть депозит возможно дистанционно или в любом отделении МИнБанка. Адреса и режим работы отделений можно узнать на сайте банка, в разделе «Отделения».
Также увеличены базовые процентные ставки по вновь заключаемым договорам банковского вкладам категории состоятельных клиентов (в среднем на 0,66 п.п) и депозиту «ВКЛАД В БУДУЩЕЕ» (в среднем на 0,87 п.п).
С 23 ноября 2021 года существенно увеличивается доходность (максимум на 0,50 п.п.) по линейке накопительных счетов. Сумма минимального остатка делится на суммовые сегменты с применением к каждому сегменту соответствующей ему процентной ставки:
- при сумме до 500 тыс. руб. — 5,8% годовых
- от 500 тыс. руб. до 750 тыс. руб. (вкл.) — 8% годовых
- от 750 тыс. руб. до 1,5 млн руб. (вкл.) — 6% годовых
- от 1,5 млн рублей — 0,01% годовых
Максимальная ставка по накопительному счёту «Будь в плюсе» теперь составит 6,5% годовых при условии остатка на счёте в течение расчетного периода не менее 50 000 рублей. При сумме минимального остатка в расчетном периоде ниже 50 000 рублей действует ставка 5,5%. На счета, открытые в рамках акции «Сезон комфорта» в период с 20.07.2021 по 31.10.2021, действует бонус 0,1 п.п. к стандартным условиям.
С дополнительной информацией по всем депозитным программам МИнБанка можно ознакомиться на сайте банка
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