Московский Индустриальный банк предлагает новую премиальную карту для всей семьи (СЕМЕЙКА Platinum)Московский Индустриальный банк банковская карта
В семействе банковских карт Московского Индустриального банка пополнение – новая премиальная семейная карта СЕМЕЙКА Platinum.
СЕМЕЙКА Platinum, это уникальная карта, которая поможет экономить семейный бюджет за счет Сashback, пользоваться столь нужными сервисами для детей и взрослых и другими преимуществами премиальных карт:
- Cashback на игрушки, товары для детей и аптеки – 5%;
- Семейный доктор 24/7 - дистанционные консультации врача-терапевта или детского педиатра, а также психолога для взрослых и детей;
- Детский консьерж-сервис - помощь в организации детского досуга, включая подбор нянь и логопедов, бронирование детских ресторанов, покупку билетов на детские мероприятия, организация отдыха и многое другое.
Карта Московского Индустриального банка Семейка Platinum – это выбор ответственных родителей!
Источник: Московский Индустриальный банк, 21.12.2018
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