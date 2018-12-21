Московский Индустриальный банк предлагает новую премиальную карту для всей семьи (СЕМЕЙКА Platinum)



В семействе банковских карт Московского Индустриального банка пополнение – новая премиальная семейная карта СЕМЕЙКА Platinum.

СЕМЕЙКА Platinum, это уникальная карта, которая поможет экономить семейный бюджет за счет Сashback, пользоваться столь нужными сервисами для детей и взрослых и другими преимуществами премиальных карт:
  • Cashback на игрушки, товары для детей и аптеки – 5%;
  • Семейный доктор 24/7 - дистанционные консультации врача-терапевта или детского педиатра, а также психолога для взрослых и детей;
  • Детский консьерж-сервис - помощь в организации детского досуга, включая подбор нянь и логопедов, бронирование детских ресторанов, покупку билетов на детские мероприятия, организация отдыха и многое другое.

Карта Московского Индустриального банка Семейка Platinum – это выбор ответственных родителей!


Источник: Московский Индустриальный банк, 21.12.2018




Материалы по теме