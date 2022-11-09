Московский Индустриальный Банк запускает новый сезонный вклад

Московский Индустриальный Банк запускает новый сезонный вкладДепозиты вклады Московский Индустриальный банк
АО «МИнБанк» запускает новый вклад «СЕЗОННЫЙ» для розничных клиентов с повышенной доходностью — 7,2% годовых. Предложение действует с 9 ноября до 23 декабря 2022 года включительно.
Минимальный сумма вклада — 30 000 рублей, максимальная — неограниченна. Срок размещения 122 дня. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада. Вклад «СЕЗОННЫЙ» могут открыть как новые, так и действующие клиенты. Депозит можно оформить на имя вкладчика, а также в пользу третьего лица.
Также с 9 ноября банк улучшает условия по вкладам стандартной линейки. Вводится надбавка 0,15 п.п. при дистанционном открытии депозитов «КЛАССИЧЕСКИЙ», «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ» и «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОШЕЛЕК» через систему «Телебанк». Новое условие распространяется на вновь заключаемые и перезаключаемые договоры.
Таким образом, максимальная доходность составляет 7,15% годовых по депозиту «КЛАССИЧЕСКИЙ». Вклад «КЛАССИЧЕСКИЙ» оформляется на срок от 122 до 1098 дней на сумму от 30 000 рублей, пополнение и расходные операции не предусмотрены. Процентная ставка зависит от срока размещенных денежных средств.
Кроме того, по депозиту «КЛАССИЧЕСКИЙ» предоставляется дополнительная надбавка 0,1 п.п. пенсионерам при условии оформления вклада в отделении банка.
С дополнительной информацией по всем депозитным программам МИнБанка можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Вклады и инвестиции».
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