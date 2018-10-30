Московский Кредитный банк повышает процентные ставки по вкладам

Московский Кредитный банк повышает процентные ставки по вкладамМосковский Кредитный Банк вклады процентная ставка
С 29 октября 2018 года Московский Кредитный банк повысил процентные ставки по отдельным вкладам. Так, банк увеличил доходность по вкладу «Гранд». Новая процентная ставка по вкладу «Гранд» для пенсионеров составит 7,65% годовых при открытии вклада в рублях на 730 дней. Предложение действует для клиентов, достигших пенсионного возраста (от 55 лет — для женщин и от 60 лет — для мужчин), или при предъявлении пенсионного удостоверения/справки о назначении пенсии. Доходность при размещении денежных средств на 370 дней составит 7,4% годовых.
Также Московский Кредитный банк повысил процентную ставку по премиальному вкладу «Эксклюзив», доходность по которому теперь составит 7,8% годовых. Процентная ставка действует при размещении денежных средств в офисах в рублях на 2 года.
Директор департамента розничных продуктов Московского Кредитного банка Алексей Охорзин прокомментировал развитие этих продуктов так:
«Мы видим, что наши вклады пользуются популярностью. Так, новым вкладом „Гранд“ уже воспользовались почти 8 тысяч клиентов. Поэтому мы продолжим развивать эти продукты, предлагая еще более выгодные условия»
Более подробную информацию по вкладам Московского Кредитного банка можно уточнить на сайте банка.
Источник: Московский Кредитный банк, 29.10.2018
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