МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК снижает процентные ставки по вкладам

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК снижает процентные ставки по вкладамМосковский Кредитный Банк вклады процентная ставка
С 5 сентября 2017 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК снижает ставки по вкладам для физических лиц. Изменения коснутся вклада «Всё включено», включающего в себя тарифные планы: «Максимальный доход», «Расчётный», «Накопительный», «Накопительный с капитализацией».
Теперь МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК предлагает разместить денежные средства во вклад «Все включено» со следующими максимальными процентными ставками:
- 8% - по рублёвому тарифному плану «Максимальный доход» на срок в 370 дней с оформлением через дистанционные каналы обслуживания - интернет-банк МКБ Онлайн, его мобильное приложение МКБ Мобайл или в платежных терминалах банка.
- 7,75% - по всем рублёвым тарифным планам вклада, оформляемым в отделениях банка.
- 1,60% и 0,85% - по долларовому или евро вкладу «Всё включено» соответственно.
Кроме того, при наличии у клиента действующего годового банковского Пакета услуг к процентной ставке по вкладу предоставляются следующие бонусы:
- +0,25% - для рублёвых вложений;
- +0,15% - для валютных вложений.
Напоминаем, что по условиям вклада «Все включено» вкладчик может самостоятельно управлять параметрами депозита на протяжении всего срока действия договора, не теряя при этом проценты — просто меняя тарифный план в любое удобное время.
Источник: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК , 31.08.2017
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