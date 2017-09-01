МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК снижает процентные ставки по вкладам



С 5 сентября 2017 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК снижает ставки по вкладам для физических лиц. Изменения коснутся вклада «Всё включено», включающего в себя тарифные планы: «Максимальный доход», «Расчётный», «Накопительный», «Накопительный с капитализацией».

Теперь МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК предлагает разместить денежные средства во вклад «Все включено» со следующими максимальными процентными ставками:
  • 8% - по рублёвому тарифному плану «Максимальный доход» на срок в 370 дней с оформлением через дистанционные каналы обслуживания - интернет-банк МКБ Онлайн, его мобильное приложение МКБ Мобайл или в платежных терминалах банка.
  • 7,75% - по всем рублёвым тарифным планам вклада, оформляемым в отделениях банка.
  • 1,60% и 0,85% - по долларовому или евро вкладу «Всё включено» соответственно.

Кроме того, при наличии у клиента действующего годового банковского Пакета услуг к процентной ставке по вкладу предоставляются следующие бонусы:
  • +0,25% - для рублёвых вложений;
  • +0,15% - для валютных вложений.

Напоминаем, что по условиям вклада «Все включено» вкладчик может самостоятельно управлять параметрами депозита на протяжении всего срока действия договора, не теряя при этом проценты — просто меняя тарифный план в любое удобное время.

Источник: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК , 31.08.2017




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