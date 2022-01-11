Московский кредитный банк увеличил максимальную доходность по вкладу до 10% годовых

Московский кредитный банк увеличил максимальную доходность по вкладу до 10% годовыхДепозиты вклады Московский Кредитный Банк
Московский кредитный банк (МКБ) увеличил доходность всей линейки вкладов для физических лиц.
Максимальная ставка 10% годовых действует по вкладу «МКБ. Преимущество» на срок размещения средств 185 или 370 дней и сумме от 10 тыс. до 3 млн рублей. Открыть вклад могут зарегистрированные пользователи платформы Финуслуги Московской биржи.
По вкладу «МКБ. Практичный» максимальная ставка увеличена до 9,5% и сохраняется в течение первых 100 дней. Сумма вложений – от 50 тыс. до 20 млн рублей, а максимальный срок депозита составляет 300 дней. Выплата процентов происходит в конце срока. Дополнительно в течение первых 90 дней клиент может пополнить вклад. Открыть депозит можно в отделении или в приложении «МКБ Онлайн».
Ставка по вкладу «Гранд+» для клиентов пенсионного возраста увеличена до 9% годовых. Она действует при оформлении депозита на 370 дней и при условии зачисления пенсионных выплат на счет, открытый в банке. Минимальная сумма — от 1 тыс. рублей. Вклад можно открыть на срок 370, 540, 730 дней. Пополнение возможно в течение первых 90 дней. Выплаты процентов ежемесячно поступают на отдельный счет.
При открытии вклада «МЕГА Онлайн» на 12 месяцев действует ставка 8,25%. Клиент может разместить от 1 тыс. до 20 млн рублей. Депозит можно оформить на срок от 3 до 36 месяцев, а в течение первых 185 дней возможно пополнение. «МЕГА Онлайн» открывается только через «МКБ Онлайн». Проценты по вкладу ежемесячно начисляются на отдельный счет.
По депозиту «Все включено» в тарифном плане «Максимальный доход» максимальная ставка выросла до 7,5% годовых при размещении суммы от 1 тыс. рублей на 185 дней. В течение срока действия депозита клиент может изменить условия тарифного плана, добавить необходимые опции: пополнение, снятие или капитализация процентов.
«Рост депозитных ставок — хорошая примета с начала года. Сейчас клиенты как раз могут переоформить вклады на новый срок под более высокий процент. Поэтому мы обновили доходность по одному из самых востребованных финансовых инструментов в нашей линейке. Использование классических инструментов накопления — надежный вариант формирования успешной стратегии роста сбережений», — прокомментировала Юлия Алексеева, начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов МКБ.
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