МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК запустил новый вклад «Рецепт счастья»



С 1 марта 2018 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК предлагает новый срочный вклад «Рецепт счастья» с процентной ставкой — до 8,5% годовых в рублях и до 2,5% в долларах США!

Процентная ставка по вкладу «Рецепт счастья»:
Периоды начисления процентовПроцентная ставка в рубляхПроцентная ставка в долларах США
до 100 дней6,0%1.5%
с 101 по 200 день7,0%2,0%
с 201 по 300 день8.5%2,5%

Банк предлагает следующие условия по вкладу «Рецепт счастья»:
  • Валюта вклада – рубли РФ и доллары США
  • Минимальная сумма открытия — 1000 руб. или 100 долларов США.
  • Срок вклада - 300 дней, разделённые на три периода начисления процентов.
  • Пополнение - не предусмотрено.
  • Частичное снятие - не предусмотрено.
  • Пролонгация вклада - не предусмотрена.
  • Начисление процентов В конце срока с причислением к сумме вклада.

Условиями вклада «Рецепт счастья» предусмотрена возможность досрочного расторжения договора с сохранением дохода — в случае необходимости, снять денежные средства можно досрочно — на 101 или 201 день, не теряя проценты, начисленные по вкладу за предыдущий период.

Открыть вклад можно любым удобным способом: в офисе банка, терминалах МКБ, число которых превышает 6000 устройств, в интернет-банке МКБ Онлайн и его мобильном приложении МКБ Мобайл.

Источник: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 01.03.2018

   
   

   
   

   
   




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