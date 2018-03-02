МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК запустил новый вклад «Рецепт счастья»Московский Кредитный Банк вклады процентная ставка условия по вкладам
С 1 марта 2018 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК предлагает новый срочный вклад «Рецепт счастья» с процентной ставкой — до 8,5% годовых в рублях и до 2,5% в долларах США!
Процентная ставка по вкладу «Рецепт счастья»:
|Периоды начисления процентов
|Процентная ставка в рублях
|Процентная ставка в долларах США
|до 100 дней
|6,0%
|1.5%
|с 101 по 200 день
|7,0%
|2,0%
|с 201 по 300 день
|8.5%
|2,5%
Банк предлагает следующие условия по вкладу «Рецепт счастья»:
- Валюта вклада – рубли РФ и доллары США
- Минимальная сумма открытия — 1000 руб. или 100 долларов США.
- Срок вклада - 300 дней, разделённые на три периода начисления процентов.
- Пополнение - не предусмотрено.
- Частичное снятие - не предусмотрено.
- Пролонгация вклада - не предусмотрена.
- Начисление процентов В конце срока с причислением к сумме вклада.
Условиями вклада «Рецепт счастья» предусмотрена возможность досрочного расторжения договора с сохранением дохода — в случае необходимости, снять денежные средства можно досрочно — на 101 или 201 день, не теряя проценты, начисленные по вкладу за предыдущий период.
Открыть вклад можно любым удобным способом: в офисе банка, терминалах МКБ, число которых превышает 6000 устройств, в интернет-банке МКБ Онлайн и его мобильном приложении МКБ Мобайл.
Источник: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 01.03.2018
Материалы по теме
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Валютные вклады Сбербанка
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- Входит ли в сумму ежемесячно капитализируемого дохода по вкладу начисленная сумма налога на доход?
- Как открыть вклад или счет физического лица в банке 24