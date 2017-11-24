МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК запустил вклад «Новогодний» с высокой ставкой

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК запустил вклад «Новогодний» с высокой ставкойМосковский Кредитный Банк вклады условия по вкладам
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК предлагает новый срочный вклад «Новогодний» с высокой процентной ставкой — 8,5% годовых в рублях! Открыть вклад можно с 23 ноября 2017 года до 31 декабря 2017 года.
По новогоднему вкладу МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК предлагает следующие условия:
- Минимальная сумма вклада — 1000 рублей,
- Срок размещения средств — 6 месяцев (190 дней).
- Допускается досрочное расторжение договора с сохранением дохода — на 96 день (не теряя проценты, начисленные по вкладу за предыдущий период).
- Пополнение - не предусмотрено.
- Частичное снятие - не предусмотрено.
- Пролонгация - не предусмотрена.
- Начисление процентов - в конце срока.
Начальник Управления развития не кредитных продуктов и дистанционного обслуживания Наталья Розенберг это событие прокомментировала так:
«В преддверии Нового года линейка розничных вкладов МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА пополнилась сезонным предложением — по депозиту «Новогодний» банк предлагает одну из наиболее эффективных ставок на рынке — 8,5% годовых, что выше стандартных предложений на 0,5-1%. Понятные фиксированные условия по депозиту и период — 6 месяцев, позволят клиентам банка спланировать доход и приумножить сбережения без внесения средств на длительный срок».Оформить вклад можно любым удобным способом — в офисе Московского Кредитного Банка или через дистанционные каналы обслуживания.
Источник: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 23.11.2017
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