МТС Банк вводит новый сезонный вклад с высокой процентной ставкойМТС-БАНК вклады процентная ставка условия по вкладам
МТС Банк вводит новый сезонный вклад с высокой процентной ставкой - «МТС Вверх!». Сезонный вклад можно оформить в рублях в период с 07 сентября по 31 декабря 2017 года. Клиенты могут получить повышенную процентную ставку в размере до 9% годовых.
Основные условия по сезонному вкладу:
- Минимальная сумма вклада - 50 000 рублей.
- Минимальная сумма пополнения – 10 000 руб.
- Максимальная сумма вклада - не ограничена.
- Срок вклада - 180 дней или 360 дней.
- Пополнение вклада при сроке 180 дней – первые 45 дней.
- Пополнение вклада при сроке 360 дней – первые 90 дней.
- Частичное снятие средств по вкладу - не предусмотрено.
- Выплата процентов - в конце срока вклада.
- Выплата процентов при досрочном расторжении - по ставке вклада «до востребования».
Срок вклада в 360 дней разделён на 4 равных временных периода , для каждого из которых установлена своя процентная ставка. Срок вклада в 180 дней разделён на 2 равных временных периода , для каждого из которых также установлена своя процентная ставка. Банк предлагает следующие годовые процентные ставки по сезонному вкладу «МТС Вверх!»:
|№№ варианта
|Срок вклада (дней)
|Период вклада (дней)
|Процентная ставка при минимальной сумме вклада от 50 000 руб.
|Процентная ставка при минимальной сумме вклада от 6 000 000 руб.
|1.
|360
|4 периода
|5,5% - 8,5%
|5,75% - 9%
|1-90 дней
|5,5%
|5,75%
|91-180 дней
|6,5%
|6,75%
|181-270 дней
|7,5%
|7,75%
|271-360 дней
|8,5%
|9%
|2.
|180
|2 периода
|5,25%; 8,25%
|5,50%; 8,50%
|1-90 дней
|5,25%
|5,50%
|91-180 дней
|8,25%
|8,50%
Оформить вклад можно любым удобным способом: в офисах МТС Банка и интегрированных офисах с салонами связи МТС, а также через Интернет-банк или мобильное приложение МТС Банка.
С более подробной информацией по вкладу можно Ознакомиться на сайте банка в разделе «Вклады и сбережения».
Источник: МТС Банк, 07 сентября 2017, Москва
Комментарий Банкиршы:
Различные (Свои) процентные ставки по периодам вкладчику ничего не дают - так как он получит доход по усреднённой ставке. Например, конечная процентная ставка при минимальной сумме вклада от 50 000 рублей и сроке вложения 360 дней составит - 7,3% (5,75+6,75+7,75+9 = 29,25 / 4 =7,3125). Разные проценты не влияют и на доходность при досрочном закрытии вклада - ставка в этом случае установлена как по вкладу «до востребования».
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