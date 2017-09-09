МТС Банк вводит новый сезонный вклад с высокой процентной ставкой



МТС Банк вводит новый сезонный вклад с высокой процентной ставкой - «МТС Вверх!». Сезонный вклад можно оформить в рублях в период с 07 сентября по 31 декабря 2017 года. Клиенты могут получить повышенную процентную ставку в размере до 9% годовых.
Основные условия по сезонному вкладу:
  • Минимальная сумма вклада - 50 000 рублей.
  • Минимальная сумма пополнения – 10 000 руб.
  • Максимальная сумма вклада - не ограничена.
  • Срок вклада - 180 дней или 360 дней.
  • Пополнение вклада при сроке 180 дней – первые 45 дней.
  • Пополнение вклада при сроке 360 дней – первые 90 дней.
  • Частичное снятие средств по вкладу - не предусмотрено.
  • Выплата процентов - в конце срока вклада.
  • Выплата процентов при досрочном расторжении - по ставке вклада «до востребования».

Срок вклада в 360 дней разделён на 4 равных временных периода , для каждого из которых установлена своя процентная ставка. Срок вклада в 180 дней разделён на 2 равных временных периода , для каждого из которых также установлена своя процентная ставка. Банк предлагает следующие годовые процентные ставки по сезонному вкладу «МТС Вверх!»:

№№ вариантаСрок вклада (дней)Период вклада (дней)Процентная ставка при минимальной сумме вклада от 50 000 руб.Процентная ставка при минимальной сумме вклада от 6 000 000 руб.
1.3604 периода5,5% - 8,5%5,75% - 9%
1-90 дней5,5%5,75%            
91-180 дней6,5%6,75%
181-270 дней7,5%7,75%
271-360 дней8,5%9%
2.1802 периода5,25%; 8,25%5,50%; 8,50%
1-90 дней5,25%5,50%    
91-180 дней8,25%8,50%

Оформить вклад можно любым удобным способом: в офисах МТС Банка и интегрированных офисах с салонами связи МТС, а также через Интернет-банк или мобильное приложение МТС Банка.

С более подробной информацией по вкладу можно Ознакомиться на сайте банка в разделе «Вклады и сбережения».


Источник: МТС Банк, 07 сентября 2017, Москва

Комментарий Банкиршы:

Различные (Свои) процентные ставки по периодам вкладчику ничего не дают - так как он получит доход по усреднённой ставке. Например, конечная процентная ставка при минимальной сумме вклада от 50 000 рублей и сроке вложения 360 дней составит - 7,3% (5,75+6,75+7,75+9 = 29,25 / 4 =7,3125). Разные проценты не влияют и на доходность при досрочном закрытии вклада - ставка в этом случае установлена как по вкладу «до востребования».


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