МТС Банк запускает новый инвестиционный вклад

МТС Банк запускает новый инвестиционный вкладМТС-БАНК вклады условия по вкладам
МТС Банк запускает новый вклад «МТС Инвестиционный» с высокой процентной ставкой.
Основные условия по вкладу «МТС Инвестиционный»:
- Валюта вклада – рубли.
- Срок размещения вклада – 3 мес., 6 мес., 1 год.
- Минимальная сумма первоначального взноса - 100 000 рублей.
- Пополнение вклада - не предусмотрено.
- Частичное снятие вклада - не ниже минимальной суммы вклада.
- Выплата процентов - в конце срока вклада.
МТС Банк предлагает следующие годовые процентные ставки по срочному вкладу «МТС Инвестиционный»:
|№№
|Сроки вклада
|Процентные ставки
|1.
|3 мес.
|10,00
|2.
|6 мес.
|9,00
|3.
|1 год
|8,50
По окончании срока вклад может быть пролонгирован на условиях вклада «МТС Доходный». При досрочном расторжении договора на вклад распространяются условия вклада «До востребования».
Особые условия при оформлении вклада:
- Заключение договора инвестиционного страхования жизни в любом офисе МТС Банка и предъявлении его при оформлении вклада.
- Сумма вклада - не более суммы полиса по договору инвестиционного страхования жизни, и срок оформления - не позднее семи рабочих дней с даты оформления и оплаты договора инвестиционного страхования жизни.
- Досрочное расторжение договора инвестиционного страхования жизни может повлечь досрочное расторжение вклада по инициативе Банка с начислением процентов по условиям досрочного расторжения.
Оформить вклад можно в офисах МТС Банка, а подробную информацию об условиях можно получить на сайте банка.
Источник: МТС Банк , 26 сентября 2017
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