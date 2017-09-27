МТС Банк запускает новый инвестиционный вклад



МТС Банк запускает новый вклад «МТС Инвестиционный» с высокой процентной ставкой.

Основные условия по вкладу «МТС Инвестиционный»:
  • Валюта вклада – рубли.
  • Срок размещения вклада – 3 мес., 6 мес., 1 год.
  • Минимальная сумма первоначального взноса - 100 000 рублей.
  • Пополнение вклада - не предусмотрено.
  • Частичное снятие вклада - не ниже минимальной суммы вклада.
  • Выплата процентов - в конце срока вклада.

МТС Банк предлагает следующие годовые процентные ставки по срочному вкладу «МТС Инвестиционный»:
№№Сроки вкладаПроцентные ставки
1.3 мес.10,00        
2.6 мес.9,00
3.1 год8,50

По окончании срока вклад может быть пролонгирован на условиях вклада «МТС Доходный». При досрочном расторжении договора на вклад распространяются условия вклада «До востребования».

Особые условия при оформлении вклада:
  • Заключение договора инвестиционного страхования жизни в любом офисе МТС Банка и предъявлении его при оформлении вклада.
  • Сумма вклада - не более суммы полиса по договору инвестиционного страхования жизни, и срок оформления - не позднее семи рабочих дней с даты оформления и оплаты договора инвестиционного страхования жизни.
  • Досрочное расторжение договора инвестиционного страхования жизни может повлечь досрочное расторжение вклада по инициативе Банка с начислением процентов по условиям досрочного расторжения.

Оформить вклад можно в офисах МТС Банка, а подробную информацию об условиях можно получить на сайте банка.


Источник: МТС Банк , 26 сентября 2017




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