МТС Банк запускает новый вклад «МТС Капитал»МТС-БАНК вклады процентная ставка условия по вкладам
ПАО «МТС-Банк» объявляет о запуске нового инвестиционного продукта – вклад «МТС Капитал». При открытии вклада, клиенты могут получить повышенную процентную ставку в размере:
- 10% годовых - при сроке вложения на 3 месяца,
- 9% годовых - при сроке вложения на 6 месяца,
- 8,5% годовых - при сроке вложения на 1 год.
Другие условия по вкладу «МТС Капитал»:
- Валюта вклада – рубли.
- Минимальная сумма вклада - 50 000 рублей.
- Пополнение вклада - не предусмотрено.
- Частичное снятие вклада – до минимальной суммы вклада.
- Выплата процентов - в конце срока вклада.
Особые условия по вкладу «МТС Капитал»:
- это совмещение классического депозита и инвестиционного инструмента ПИФ (паевой инвестиционный фонд).
- открытие при предъявлении вкладчиком заявки на приобретение паёв ПИФ под управлением инвестиционной управляющей компании, партнёра МТС Банка.
- сумма вклада зависит от суммы взноса в ПИФ и не может превышать эти взносы.
Оформить вклад «МТС Капитал» можно в офисах МТС Банка. Более подробную информацию о вкладе можно получить на сайте банка.
Источник: ПАО «МТС-Банк», 30 ноября 2017
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