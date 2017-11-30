МТС Банк запускает новый вклад «МТС Капитал»



ПАО «МТС-Банк» объявляет о запуске нового инвестиционного продукта – вклад «МТС Капитал». При открытии вклада, клиенты могут получить повышенную процентную ставку в размере:
  • 10% годовых - при сроке вложения на 3 месяца,
  • 9% годовых - при сроке вложения на 6 месяца,
  • 8,5% годовых - при сроке вложения на 1 год.

Другие условия по вкладу «МТС Капитал»:
  • Валюта вклада – рубли.
  • Минимальная сумма вклада - 50 000 рублей.
  • Пополнение вклада - не предусмотрено.
  • Частичное снятие вклада – до минимальной суммы вклада.
  • Выплата процентов - в конце срока вклада.

Особые условия по вкладу «МТС Капитал»:
  1. это совмещение классического депозита и инвестиционного инструмента ПИФ (паевой инвестиционный фонд).
  2. открытие при предъявлении вкладчиком заявки на приобретение паёв ПИФ под управлением инвестиционной управляющей компании, партнёра МТС Банка.
  3. сумма вклада зависит от суммы взноса в ПИФ и не может превышать эти взносы.


Оформить вклад «МТС Капитал» можно в офисах МТС Банка. Более подробную информацию о вкладе можно получить на сайте банка.

Источник: ПАО «МТС-Банк», 30 ноября 2017




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