МТС Банк запустил новый вклад «МТС #Вклад2018»



ПАО «МТС-Банк» объявил о запуске нового вклада «МТС #Вклад2018» с высокой процентной ставкой и гибким сроком размещения.

Предлагаемые условия по вкладу «МТС #Вклад2018»:
  • Тип вклада – срочный.
  • Валюта вклада – рубли.
  • Срок размещения - 3 мес., 6 мес., 1 год.
  • Минимальная сумма первоначального взноса - 50 000 рублей.
  • Пополнение вклада - не предусмотрено.
  • Частичное снятие вклада - не предусмотрено.
  • Выплата процентов - в конце срока вклада.
  • Пролонгация - не предусмотрена.

Банком предлагаются следующие годовые процентные ставки по срочному вкладу «МТС #Вклад2018»:
Сумма вклада (рубли)Срок вкладаПроцентная ставка
От 50 0003 мес.7,50%        
От 50 0006 мес.8,15%
От 50 0001 год7,55%

По окончании срока вклад может быть пролонгирован на условиях вклада «МТС Доходный». При досрочном расторжении договора на вклад распространяются условия вклада «До востребования».

Оформить вклад можно любым удобным способом:
  • в офисах МТС Банка,
  • через Интернет-банк,
  • через мобильное приложение МТС Банка.

Более подробную информацию о вкладе можно уточнить на сайте МТС Банка.

Источник: МТС Банк, 20 декабря 2017





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