МТС Банк запустил новый вклад «МТС #Вклад2018»МТС-БАНК вклады процентная ставка условия по вкладам
ПАО «МТС-Банк» объявил о запуске нового вклада «МТС #Вклад2018» с высокой процентной ставкой и гибким сроком размещения.
Предлагаемые условия по вкладу «МТС #Вклад2018»:
- Тип вклада – срочный.
- Валюта вклада – рубли.
- Срок размещения - 3 мес., 6 мес., 1 год.
- Минимальная сумма первоначального взноса - 50 000 рублей.
- Пополнение вклада - не предусмотрено.
- Частичное снятие вклада - не предусмотрено.
- Выплата процентов - в конце срока вклада.
- Пролонгация - не предусмотрена.
Банком предлагаются следующие годовые процентные ставки по срочному вкладу «МТС #Вклад2018»:
|Сумма вклада (рубли)
|Срок вклада
|Процентная ставка
|От 50 000
|3 мес.
|7,50%
|От 50 000
|6 мес.
|8,15%
|От 50 000
|1 год
|7,55%
По окончании срока вклад может быть пролонгирован на условиях вклада «МТС Доходный». При досрочном расторжении договора на вклад распространяются условия вклада «До востребования».
Оформить вклад можно любым удобным способом:
- в офисах МТС Банка,
- через Интернет-банк,
- через мобильное приложение МТС Банка.
Более подробную информацию о вкладе можно уточнить на сайте МТС Банка.
Источник: МТС Банк, 20 декабря 2017
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