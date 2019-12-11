Накопительный счет «Выгодное решение» в Райффайзенбанке



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Райффайзенбанк с 10 декабря возвращает счет «Выгодное решение», который предусматривает доходность 5% годовых на минимальный остаток, а также пополнение и снятие без ограничений. Предложение действует до 31 января 2020 года.

«Накопительные счета пользуются большим спросом среди наших клиентов, поэтому мы решили вернуть в свою линейку данный продукт. Он дает возможность гибко управлять своими средствами, не теряя процентный доход в случае снятия», — отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

Основные условия вклада:
  • Доходность - 5% на всю сумму до 20 млн ?
  • Пополнение и снятие любой суммы без ограничений через интернет-банк и мобильное приложение
  • Проценты начисляются на минимальный остаток на счете и выплачиваются ежемесячно
  • Открыть счет можно в интернет-банке, мобильном приложении Райффайзен-Онлайн, контактном центре или отделении банка
  • Без ограничений по минимальной сумме и сроку действия
  • Средства застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов


По условиям счета «Выгодное решение», ставка 5% годовых начисляется на любой остаток на счете в пределах 20 млн рублей. Открыть счет можно в интернет-банке, мобильном приложении Райффайзен-Онлайн, контактном центре или отделении банка. Подробности об условиях накопительного счета доступны на сайте банка.



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