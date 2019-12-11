Накопительный счет «Выгодное решение» в Райффайзенбанке

Накопительный счет «Выгодное решение» в РайффайзенбанкеРайффайзенбанк вклады
Райффайзенбанк с 10 декабря возвращает счет «Выгодное решение», который предусматривает доходность 5% годовых на минимальный остаток, а также пополнение и снятие без ограничений. Предложение действует до 31 января 2020 года.
«Накопительные счета пользуются большим спросом среди наших клиентов, поэтому мы решили вернуть в свою линейку данный продукт. Он дает возможность гибко управлять своими средствами, не теряя процентный доход в случае снятия», — отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.
Основные условия вклада:
- Доходность - 5% на всю сумму до 20 млн ?
- Пополнение и снятие любой суммы без ограничений через интернет-банк и мобильное приложение
- Проценты начисляются на минимальный остаток на счете и выплачиваются ежемесячно
- Открыть счет можно в интернет-банке, мобильном приложении Райффайзен-Онлайн, контактном центре или отделении банка
- Без ограничений по минимальной сумме и сроку действия
- Средства застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов
По условиям счета «Выгодное решение», ставка 5% годовых начисляется на любой остаток на счете в пределах 20 млн рублей. Открыть счет можно в интернет-банке, мобильном приложении Райффайзен-Онлайн, контактном центре или отделении банка. Подробности об условиях накопительного счета доступны на сайте банка.
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