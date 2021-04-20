Накопительный вклад «Доходный кошелек» Промтрансбанка

Накопительный вклад «Доходный кошелек» ПромтрансбанкаДепозиты вклады Промтрансбанк
Банк ПТБ повысил ставку до 4,25% по самому уникальному вкладу «Доходный кошелек». В течение всего срока действия вклада есть возможность снятия и дополнительного вложения средств любой суммы без ограничения, проценты при этом не пересчитываются. Предусмотрена автоматическая пролонгация вклада. Минимальная сумма по вкладу - 5 000 рублей. Ваш вклад до востребования превращается в накопительный вклад с повышенной ставкой.
Вклад «Доходный кошелек» - копи и трать денежные средства, не теряя процентов!
Вклады ПТБ – это выгодные процентные ставки, надежный способ хранения накоплений, высокий уровень обслуживания, а также широкая линейка депозитов, предоставляющая возможность выбрать для себя оптимальный вариант размещения денежных средств. ПТБ включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.
Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2- 999-999. Также вы можете заказать звонок или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967- 749-49-49
Мы рады видеть вас в наших отделениях.
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