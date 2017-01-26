Новая услуга УБРиР - однократное снятие части вклада без потери процентов

Новая услуга УБРиР - однократное снятие части вклада без потери процентовУральский банк реконструкции и развития вклады услуга банка
У вкладчиков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), оформивших пакет услуг «Все под контролем», появилась возможность однократно снять с вклада до 100 тыс. руб. без потери начисленных процентов. Новая опция будет особенно полезна в ситуации, когда могут срочно понадобиться деньги, например, на оплату горящей путевки или на покупку бытовой техники по привлекательной цене.
По словам начальника управления пассивных операций УБРиР Ольги Аксеновой, 30% клиентов банка досрочно закрывает вклад из-за непредвиденных расходов, после чего открывают новый договор вклада на оставшуюся сумму, и, разумеется, теряют накопленные проценты. Она добавила, что:
«Для нас очень важно предоставлять своим клиентам лучший сервис. Выявив такую потребность, мы решили внедрить новую опцию, чтобы нашим вкладчикам стало еще удобнее управлять собственными финансами»
Эксперт также рассказала о новой услуге для тех, кто предпочитает использовать начисленные проценты по вкладу, открытому в офисе банка. Теперь по желанию клиента накопленный доход будет автоматически переводиться на банковскую карту. Ольга Аксенова отметила, что:
«По данным исследования, проведенного в УБРиР, 25% клиентов пользуется начисленными процентами в течение срока действия вклада. Ранее, чтобы снять проценты, клиентам приходилось обращаться в офис. Теперь можно не тратить время и не подстраиваться под график работы отделения банка, а привязать к вкладу банковскую карту и легко снимать проценты, например, в банкомате».
Кроме того, в ноябре 2016 года банком внедрён ещё один сервис для вкладчиков: при списании средств с вклада по исполнительному листу, направленному ФССП, не происходит досрочного расторжения договора вклада, а значит и потери дохода.
«В практике банка случалось, что из-за незначительной суммы штрафа, клиенты теряли всю накопленную прибыль от вклада, - пояснила Ольга Аксенова. Это досадно, особенно, когда на депозите была сосредоточена крупная сумма».
Источник: Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), 25.01.2017
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