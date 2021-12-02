"Новогодний" вклад от Банка Акцепт!Депозиты вклады Банк «Акцепт»
Наступает самая волшебная пора в году, впереди любимые всеми новогодние праздники. А на Новый год принято дарить подарки. Поэтому Банк Акцепт приготовил для вас вклад с повышенной ставкой!
Успейте открыть вклад “Новогодний” со ставкой до 8% годовых с 01.12.2021 г. по 31.01.2022 г. и приумножьте свои сбережения!
При этом повышенная ставка доступна как новым, так и действующим клиентам банка - настоящий подарок!
Условия:
- срок - 181 день;
- минимальная сумма - 100 000 руб.;
- снятие и внесение средств не предусмотрено;
- выплата процентов осуществляется на счет вклада в конце срока;
- досрочное расторжение по ставке "До востребования" - 0,1% годовых;
- пролонгация осуществляется на условиях вклада “До востребования”.
Важное условие - по вкладу действует базовая ставка - 7,5% и повышенная - 8% годовых на “новые деньги”.
"Новые деньги" - это средства, ранее не размещенные в Банке Акцепт, а именно деньги, сумма которых превышает остаток на всех срочных вкладах, размещенных в банке на 01.12.2021 г. в рублях.
Сумма денежных средств является "новыми деньгами" в следующих случаях:
- если остаток на всех счетах вкладов на момент заключения договора равен или больше остатка на счетах вкладов на 01.12.2021;
- сумма для размещения на вкладе, уменьшенная на разницу между остатком на всех вкладах клиента на на момент заключения договора по вкладу “Новогодний”и остатком на 01.12.2021 г., при условии превышения первого над вторым.
Но если разница между остатками менее 100 000 руб., "новыми деньгами” признается вся сумма.
Допускается оформление нескольких вкладов "Новогодний" у одного клиента под разные ставки: базовую и на “новые деньги”.
Денежные средства, размещаемые в валюте, учитываются по курсу Банка России по состоянию на 01.12.2021 г.
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