Новогодний вклад под 7,7% годовых в МКБ

Новогодний вклад под 7,7% годовых в МКБМосковский Кредитный Банк вклады
2 декабря 2019 года Московский кредитный банк (МКБ) вводит сезонный комбинированный продукт «Новогодние мечты», включающий в себя срочный вклад в МКБ и договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Срок размещения вклада – 395 дней с возможностью одной пролонгации. Предложение сочетает в себе гарантированную доходность 7,7% годовых по вкладу, позволяет получать доход от вложения средств в ценные бумаги и дополнительный доход в виде налоговых преимуществ.
Открыть вклад можно только в рублях. Минимальная сумма размещения – 50 тысяч рублей, максимальная - один миллион рублей. Проценты выплачиваются в конце срока на отдельный счет. Пополнение и частичное изъятие средств не допускается.
Открыть вклад можно только при одновременном оформлении ИИС в дату открытия вклада и в том же офисе банка (ИИС, оформленные до 02.12.2019 не участвуют в акции). Сумма вклада не может превышать сумму, размещенную на ИИС. Клиент может иметь только один действующий договор вклада «Новогодние мечты».
В случае расторжения ИИС, по вкладу устанавливается ставка 5,80% на весь срок действия с даты открытия. При отсутствии действующего ИИС, заключенного при открытии вклада, пролонгация осуществляется по ставке вклада «До востребования».
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