НОВОГОДНИЙ вклад только до 31 декабря можно открыть в банке Долинск



Уважаемые клиенты!

Предлагаем вам уникальное и ограниченное по времени открытия предложение - вклад Новогодний.

Вы можете разместить свои средства по ставке 8,5% на срок 367 дней!

Минимальная сумма для открытия вклада - 100 000 рублей.

Остальные подробности представлены на странице продукта.

  • Срок вклада: 181 день, 367 дней
  • Минимальная сумма вклада: 100 000 рублей
  • Открытие вклада: бесплатно
  • Способ открытия вклада: во всех офисах Банка (для существующих клиентов - мобильное приложение Банк Долинск)
  • Процентная ставка:

    • 181 день: 8,0% годовых
    • 367 дней: 8,5% годовых



Комментарии и отзывы отсутствуют Комментировать!




Материалы по теме