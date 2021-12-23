НОВОГОДНИЙ вклад только до 31 декабря можно открыть в банке Долинск

НОВОГОДНИЙ вклад только до 31 декабря можно открыть в банке ДолинскДепозиты вклады КБ «Долинск»
Уважаемые клиенты!
Предлагаем вам уникальное и ограниченное по времени открытия предложение - вклад Новогодний.
Вы можете разместить свои средства по ставке 8,5% на срок 367 дней!
Минимальная сумма для открытия вклада - 100 000 рублей.
Остальные подробности представлены на странице продукта.
- Срок вклада: 181 день, 367 дней
- Минимальная сумма вклада: 100 000 рублей
- Открытие вклада: бесплатно
- Способ открытия вклада: во всех офисах Банка (для существующих клиентов - мобильное приложение Банк Долинск)
- Процентная ставка:
- 181 день: 8,0% годовых
- 367 дней: 8,5% годовых
- 181 день: 8,0% годовых
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