Новый банковский вклад «ПОПОЛНЯЕМЫЙ» от Банка ЗЕНИТ Сочи



С 04.12.2017 года Банк ЗЕНИТ Сочи вводит новый банковский вклад «Пополняемый».
Основные условия по вкладу «Пополняемый» следующие:
  • Валюта вклада - Российские рубли.
  • Сроки вклада - 91 день; 181 день; 367 дней.
  • Сумма вклада - от 30 тыс. до 10 млн. рублей.
  • Дополнительные взносы - от 3 000 рублей в течение всего срока вклада (за исключением последних 30 дней).
  • Максимальная сумма вклада с учётом дополнительных взносов не должна превышать максимальную сумму вклада 10 000 000 (Десять миллионов) рублей (без учёта выплаченных процентов по вкладу — капитализации процентов),
  • Выплата процентов — ежемесячно.
  • Порядок выплаты процентов производится по выбору Вкладчика ( на счёт по вкладу (капитализация процентов)/ на текущий счёт/ на специальный карточный счёт).
  • При досрочном расторжении договора вклада - проценты выплачиваются за весь период нахождения средств на счёте по ставке 0,01 % годовых.

Базовые процентные ставки по вкладу «Пополняемый» Банка Зенит Сочи:
  1. На 91 день - 5% годовых
  2. На 181 день - 6% годовых
  3. На 367 дней - 5,75 % годовых

Банк предоставляет вкладчикам возможность получить карту MasterCard Gold без взимания комиссии за годовое обслуживание специального карточного счета и суммы неснижаемого остатка в течение срока действия карты (при условии размещения денежных средств во вклад в сумме не менее 250 000 рублей).

Источник: БАНК ЗЕНИТ СОЧИ, 23 ноября 2017 г.



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