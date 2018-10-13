Новый пенсионный вклад «Гранд» от Московского Кредитного банка

Новый пенсионный вклад «Гранд» от Московского Кредитного банкаМосковский Кредитный Банк вклады пенсионный вклад
В октябре 2018 года Московский Кредитный банк представил новый вклад в рублях для пенсионеров «Гранд». Минимальная сумма для размещения составляет 1 тысячу рублей, а максимальная — 10 миллионов рублей. Предложение действует для клиентов, достигших пенсионного возраста (от 55 лет — для женщин и от 60 лет — для мужчин) или при предъявлении пенсионного удостоверения/справки о назначении пенсии. Вклад предполагает два варианта размещения денежных средств: на 370 и 730 дней. Максимальная доходность по вкладу составляет 7,5% годовых.
Оформить вклад можно в мобильном приложении «МКБ Мобайл» и интернет-банке «МКБ Онлайн», а также в офисах банка. Предусмотрено пополнение до суммы максимального лимита в течение всего срока вклада. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на отдельный счет.
«Специальные предложения для пенсионеров — динамично развивающийся сегмент рынка, на котором мы стремимся предлагать лучшие условия. На текущий момент ставка 7,5% от Московского Кредитного банка — одно из самых выгодных предложений на рынке, которое позволит пенсионерам сохранить и приумножить свои сбережения в надежном банке», — прокомментировал директор департамента розничного бизнеса Алексей Охорзин.
Условия вклада
- Срок: 24 мес./730 дней
- Пополнение: Возможно, до максимальной суммы
- Частичное снятие: Не предусмотрено
- Пролонгация: Предусмотрено 2 автоматические пролонгации
- Начисление процентов: Ежемесячно на отдельный счет
- Досрочное расторжение: По ставке вклада «До востребования»
- Требования
- Граждане РФ достигшие пенсионного возраста (от 55 лет — женщины, от 60 лет — мужчины). Либо клиенты, имеющие пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии.
- Наличие карты «Золотая МИР Бюджетная» (карта открывается бесплатно).
- Граждане РФ достигшие пенсионного возраста (от 55 лет — женщины, от 60 лет — мужчины). Либо клиенты, имеющие пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии.
- Бесплатная карта: Золотая МИР Бюджетная
- Необходимые документы: Документ, удостоверяющий личность, Пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии
Узнать подробности и открыть вклад можно на официальном сайте банка.
Материалы по теме
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Валютные вклады Сбербанка
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- Входит ли в сумму ежемесячно капитализируемого дохода по вкладу начисленная сумма налога на доход?
- Как открыть вклад или счет физического лица в банке 24