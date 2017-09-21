Новый сезонный вклад АКИБАНКа – «Щедрая осень»АКИБАНК вклады условия по вкладам
Осень - прекрасная пора! Листья деревьев окрашиваются в яркие краски, ясные дни чередуются с дождями. Сохранить очарование осени позволит новый сезонный вклад АКИБАНКа – «Щедрая осень».
Новый вклад АКИБАНКа, это прекрасное предложение по накоплению средств на осуществление ваших планов на будущий год. Именно для этих целей в нем предусмотрены удобные возможности:
- процентная ставка – 7% годовых,
- минимальная сумма первоначального взноса вклада ? 50 тысяч рублей,
- срок вклада ? 120 дней.
Дополнительные условия по вкладу:
- Пополнения вклада не допускаются.;
- Пролонгация не предусмотрена.
- Проценты выплачиваются в конце срока вклада.
- При досрочном закрытии вклада проценты рассчитываются по ставке «До востребования».
Все вклады АКИБАНКа застрахованы в Агентстве страхования вкладов.
Подробнее ознакомиться с полной линейкой вкладов можно на сайте банка в разделе «Вклады», в любом офисе банка или по телефону 8-800-100-2542.
Источник: ПАО «АКИБАНК», 20.09.2017
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