Новый сезонный вклад АКИБАНКа – «Щедрая осень»



Осень - прекрасная пора! Листья деревьев окрашиваются в яркие краски, ясные дни чередуются с дождями. Сохранить очарование осени позволит новый сезонный вклад АКИБАНКа – «Щедрая осень».

Новый вклад АКИБАНКа, это прекрасное предложение по накоплению средств на осуществление ваших планов на будущий год. Именно для этих целей в нем предусмотрены удобные возможности:
  • процентная ставка – 7% годовых,
  • минимальная сумма первоначального взноса вклада ? 50 тысяч рублей,
  • срок вклада ? 120 дней.

Дополнительные условия по вкладу:
  • Пополнения вклада не допускаются.;
  • Пролонгация не предусмотрена.
  • Проценты выплачиваются в конце срока вклада.
  • При досрочном закрытии вклада проценты рассчитываются по ставке «До востребования».

Все вклады АКИБАНКа застрахованы в Агентстве страхования вкладов.

Подробнее ознакомиться с полной линейкой вкладов можно на сайте банка в разделе «Вклады», в любом офисе банка или по телефону 8-800-100-2542.

Источник: ПАО «АКИБАНК», 20.09.2017




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