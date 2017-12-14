Новый сезонный вклад "Игристый" от Банка «Таврический»



В преддверии Нового года Банк «Таврический» (ОАО) запускает сезонный вклад «Игристый». Срок действия предложения по вкладу - с 13.12.2017 г. по 31.01.2018 г.

Основные условия по сезонному вкладу «Игристый»:
  • Валюта вклада – рубли РФ.
  • Процентная ставка (годовых) - 8,6%.
  • Срок вклада — 91 день.
  • Минимальная сумма вложения — 100 тыс. рублей.
  • Пополнение и частичное снятие - не предусмотрены.
  • Проценты выплачиваются в конце срока действия Договора .
  • Пролонгация по вкладу - не предусмотрена.

О дополнительных условиях по сезонному вкладу «Игристый» можно узнать на сайте Банк «Таврический».


Источник: Банк «Таврический», 13.12.2017




Материалы по теме