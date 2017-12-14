Новый сезонный вклад "Игристый" от Банка «Таврический»Банк «Таврический» вклады процентная ставка условия по вкладам
В преддверии Нового года Банк «Таврический» (ОАО) запускает сезонный вклад «Игристый». Срок действия предложения по вкладу - с 13.12.2017 г. по 31.01.2018 г.
Основные условия по сезонному вкладу «Игристый»:
- Валюта вклада – рубли РФ.
- Процентная ставка (годовых) - 8,6%.
- Срок вклада — 91 день.
- Минимальная сумма вложения — 100 тыс. рублей.
- Пополнение и частичное снятие - не предусмотрены.
- Проценты выплачиваются в конце срока действия Договора .
- Пролонгация по вкладу - не предусмотрена.
О дополнительных условиях по сезонному вкладу «Игристый» можно узнать на сайте Банк «Таврический».
Источник: Банк «Таврический», 13.12.2017
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