Новый сезонный вклад Россельхозбанка в евро



Россельхозбанк запускает новый сезонный вклад «Европейский» в евро со ставкой до 0,35%. Вклад «Европейский» позволяет надежно инвестировать средства в иностранной валюте. Предложение по сезонному вкладу действительно по 06.09.2018 (включительно).

Основные условия по вкладу «Европейский»:
  • Минимальная сумма размещения – 1 000 евро.
  • Максимальная сумма вклада - не ограничена.
  • Сроки вклада – 2 и 3 года.
  • Открытие вклада в пользу третьих лиц не допускается.
  • Пополнение вклада - не предусмотрено.
  • Расходные операции с сохранением процентной ставки - не предусмотрены.
  • Автоматическая пролонгация - не предусмотрена.
  • Выплата процентов - в конце срока вклада.

Размер процентной ставки зависит от срока вклада и метода открытия вложения:

Срок вклада     Процентная ставка
при открытии через
дистанционные
каналы обслуживания		Процентная ставка
при оформлении в офисах
Россельхозбанка
730 дней0,15%0,10%    
1095 дней0,35%0,30%

Открыть вклад можно в любом отделении РСХБ по всей стране и с использованием дистанционных каналов обслуживания до 6 сентября 2018 года.

Более подробную информацию об условиях по вкладу можно уточнить на сайте Россельхозбанка.

Источник: Россельхозбанк, 13 марта 2018




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