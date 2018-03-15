Новый сезонный вклад Россельхозбанка в евро

Новый сезонный вклад Россельхозбанка в евроРоссельхозбанк вклады процентная ставка условия по вкладам
Россельхозбанк запускает новый сезонный вклад «Европейский» в евро со ставкой до 0,35%. Вклад «Европейский» позволяет надежно инвестировать средства в иностранной валюте. Предложение по сезонному вкладу действительно по 06.09.2018 (включительно).
Основные условия по вкладу «Европейский»:
- Минимальная сумма размещения – 1 000 евро.
- Максимальная сумма вклада - не ограничена.
- Сроки вклада – 2 и 3 года.
- Открытие вклада в пользу третьих лиц не допускается.
- Пополнение вклада - не предусмотрено.
- Расходные операции с сохранением процентной ставки - не предусмотрены.
- Автоматическая пролонгация - не предусмотрена.
- Выплата процентов - в конце срока вклада.
Размер процентной ставки зависит от срока вклада и метода открытия вложения:
|Срок вклада
|Процентная ставка
при открытии через
дистанционные
каналы обслуживания
|Процентная ставка
при оформлении в офисах
Россельхозбанка
|730 дней
|0,15%
|0,10%
|1095 дней
|0,35%
|0,30%
Открыть вклад можно в любом отделении РСХБ по всей стране и с использованием дистанционных каналов обслуживания до 6 сентября 2018 года.
Более подробную информацию об условиях по вкладу можно уточнить на сайте Россельхозбанка.
Источник: Россельхозбанк, 13 марта 2018
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