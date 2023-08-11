Новый срочный вклад «Мой Выбор» со ставкой до 10,5% годовых в Банке АГРОПРОМКРЕДИТ



Новый срочный вклад «Мой Выбор» со ставкой до 10,5% годовых в Банке АГРОПРОМКРЕДИТ

Банк АГРОПРОМКРЕДИТ вводит новый депозит с максимальной доходностью от размещения денежных средств на длительные сроки 1, 2 и 3 года, что позволяет выгодно сохранить сбережения и накопить на отдых, подарок или на иные цели.

Открытие вклада возможно от 50 тысяч рублей до 3 миллионов рублей. Выплата процентов предусмотрена в конце срока. В случае досрочного расторжения вкладов на срок от 2 лет применяется повышенная процентная ставка в размере 5% годовых.

Открытие счета доступно в мобильном приложении и интернет-банке «АПК Банк Онлайн», а также в офисах Банка.



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