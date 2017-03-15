Новый валютный вклад "Классический 1 год и 1 месяц" от ЯринтерБанка

Новый валютный вклад "Классический 1 год и 1 месяц" от ЯринтерБанкаЯринтербанк вклады условия по вкладам
ИКБР "ЯринтерБанк" предлагает физическим лицам новый срочный вклад в Евро - "Классический 1 год и 1 месяц".
Условия по новому валютному вкладу следующие:
- Валюта вклада - ЕВРО
- Срок вложения - 1 год и 1 месяц.
- Процентная ставка – 2,5 % годовых.
- Минимальная сумма вклада – 50 000=00 (Пятьдесят тысяч Евро).
- Возможно внесение дополнительных взносов в сумме не менее 10 000=00 (Десять тысяч Евро).
- Проценты по вкладам начисляются в конце срока действия договора.
- В случае досрочного расторжения вклада, проценты выплачиваются исходя из процентной ставки, установленной Банком по вкладу «до востребования» на момент истребования вклада.
Более подробную информацию по вкладу и условиям можно посмотреть на сайте банка.
Источник: ИКБР ЯринтерБанк, 13 Марта 2017
Комментарий Банкиршы:
ООО «ИКБР «Яринтербанк» — это небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Ярославле Лицензия Банка России на осуществление банковских операций - № 2564 от 03.07.2012 г. Банк не имеет филиалов и отделений.
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