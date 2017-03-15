Новый валютный вклад "Классический 1 год и 1 месяц" от ЯринтерБанка



ИКБР "ЯринтерБанк" предлагает физическим лицам новый срочный вклад в Евро - "Классический 1 год и 1 месяц".
Условия по новому валютному вкладу следующие:
  1. Валюта вклада - ЕВРО
  2. Срок вложения - 1 год и 1 месяц.
  3. Процентная ставка – 2,5 % годовых.
  4. Минимальная сумма вклада – 50 000=00 (Пятьдесят тысяч Евро).
  5. Возможно внесение дополнительных взносов в сумме не менее 10 000=00 (Десять тысяч Евро).
  6. Проценты по вкладам начисляются в конце срока действия договора.
  7. В случае досрочного расторжения вклада, проценты выплачиваются исходя из процентной ставки, установленной Банком по вкладу «до востребования» на момент истребования вклада.

Более подробную информацию по вкладу и условиям можно посмотреть на сайте банка.


Источник: ИКБР ЯринтерБанк, 13 Марта 2017

Комментарий Банкиршы:

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