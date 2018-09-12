Новый вклад Ак Барс Банка с доходом до 8,5% годовых

12.09.18

«АК БАРС» Банк

вклады

страхование вкладов

Ак Барс Банк предлагает новый вклад «Уверенное будущее». Высокая ставка по вкладу достигается за счет партнерской программы «Забота о близких», которая реализуется совместно с «Альфа-Страхование». Вклад открывается сроком на один год.



Выплата процентов по вкладу осуществляется в конце срока на счёт вклада или ежемесячно на банковскую карту по выбору вкладчика. Максимальный доход по вкладу – 8,5%, достигается при одновременном заключении договора накопительного страхования жизни «Забота о близких». Программа рассчитана на 5 лет, в течение которых клиент ежегодно делает взносы в размере не менее 10% от вклада, но не менее 50 000 рублей. При этом на протяжении всего срока клиент застрахован от определённого перечня рисков. Если за 5 лет страховой случай не наступил, страхователь получает выплату в размере накопленной суммы.



Кроме того, в конце срока действия программы накопительного страхования клиент имеет возможность получить налоговый вычет в размере 13% от каждого взноса на НСЖ. Страхования компания также предлагает клиенту возможность получения инвестиционного дохода в зависимости от финансовых результатов ее деятельности.



Подробную информацию о вкладе можно получить на сайте банка.



Источник: Ак Барс Банк, 11 Сентября 2018



