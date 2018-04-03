Новый вклад «Автомобильный» от Совкомбанка с повышенной ставкой

Новый вклад «Автомобильный» от Совкомбанка с повышенной ставкойСовкомбанк вклады процентная ставка условия по вкладам
С апреля 2018 года Совкомбанк ввёл новый вклад «Автомобильный» с повышенной процентной ставкой в размере 7,8% для клиентов, планирующих приобрести автомашину.
Клиентам предлагается разместить денежные средства на следующих условиях:
- Валюта вклада – рубли РФ
- Срок вклада - до 365 дней.
- Процентная ставка - 6,8% годовых,
- Процентная ставка увеличивается до 7,8% - при использовании депозитных средств на покупку автомобиля у партнеров Совкомбанка.
- Увеличенная процентная ставка действует при подтверждении покупки автомобиля у партнеров Совкомбанка.
- Расходные операции - с 181 дня размещения вклада и при неснижаемом остатке менее 1 рубля.
- Проценты выплачиваются по истечению срока действия вклада.
Для открытия депозита необходимо предъявить один из документов: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) или паспорт транспортного средства (ПТС).
Как отмечает главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков:
«Мы расширили линейку вкладов, разработав специальные условия для получения высокой доходности аудитории, у которой есть четкое понимание о расходовании средств на автомобиль»
Более подробную информацию о вкладах можно получить на сайте банка или по телефону 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный).
Источник: ПАО «Совкомбанк», 03.04.2018 г.
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