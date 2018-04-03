Новый вклад «Автомобильный» от Совкомбанка с повышенной ставкой



С апреля 2018 года Совкомбанк ввёл новый вклад «Автомобильный» с повышенной процентной ставкой в размере 7,8% для клиентов, планирующих приобрести автомашину.

Клиентам предлагается разместить денежные средства на следующих условиях:
  • Валюта вклада – рубли РФ
  • Срок вклада - до 365 дней.
  • Процентная ставка - 6,8% годовых,
  • Процентная ставка увеличивается до 7,8% - при использовании депозитных средств на покупку автомобиля у партнеров Совкомбанка.
  • Увеличенная процентная ставка действует при подтверждении покупки автомобиля у партнеров Совкомбанка.
  • Расходные операции - с 181 дня размещения вклада и при неснижаемом остатке менее 1 рубля.
  • Проценты выплачиваются по истечению срока действия вклада.

Для открытия депозита необходимо предъявить один из документов: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) или паспорт транспортного средства (ПТС).

Как отмечает главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков:
«Мы расширили линейку вкладов, разработав специальные условия для получения высокой доходности аудитории, у которой есть четкое понимание о расходовании средств на автомобиль»

Более подробную информацию о вкладах можно получить на сайте банка или по телефону 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный).


Источник: ПАО «Совкомбанк», 03.04.2018 г.




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