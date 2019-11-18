Новый вклад «КЛЮЧЕВОЙ» в Промтрансбанке

Новый вклад «КЛЮЧЕВОЙ» в ПромтрансбанкеПромтрансбанк вклады
Промтрансбанк с 18 ноября проводит акцию для вкладчиков и предлагает новый вклад в рублях «КЛЮЧЕВОЙ» по ставке 6,5% годовых.
По вкладу устанавливается процентная ставка, равная ключевой ставке Банка России. В случае изменения в этот период ключевой ставки ставка по вкладу аналогичным образом меняется с даты введения новой ставки Банка России. Проценты по вкладу начисляются ежеквартально. Начисленные проценты по желанию вкладчика перечисляются на отдельный счет «до востребования», либо могут причисляться к основной сумме вклада в течение всего срока вклада. Дополнительные взносы принимаются в любой сумме. Прием дополнительных взносов прекращается через 180 дней от внесения вклада.
Минимальная сумма первоначального взноса по вкладу осталась прежней – 5 000 рублей. Срок - 730 дней.
Вклады Промтрансбанка – это выгодные процентные ставки, надежный способ хранения накоплений, высокий уровень обслуживания, а также широкая линейка депозитов, предоставляющая возможность выбрать для себя оптимальный вариант размещения денежных средств.
Промтрансбанк включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.
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