Новый вклад ко дню рождения банка: «32 — это Норвик!»Депозиты вклады Норвик Банк
Уважаемые клиенты!
С 3 ноября вносятся изменения в линейку вкладов для частных клиентов: прекращается оформление вклада «Продли лето» и начинает действовать новая программа по вкладам.
Праздничное предложение ко дню рождения Норвик Банка: вклад «32 — это Норвик!»
Срок размещения — 32 месяца. Если открыть вклад на сумму от 320 000 рублей, вы получите:
- фиксированную ставку на весь срок — 9,32% годовых
- ежемесячную выплату процентов, которые можно снимать или копить на счете
Вклад уже доступен для оформления во всех офисах банка. Подробнее ознакомиться с условиями по всем вкладам в линейке банка можно на сайте банка.
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