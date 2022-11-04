Новый вклад ко дню рождения банка: «32 — это Норвик!»



Уважаемые клиенты!

С 3 ноября вносятся изменения в линейку вкладов для частных клиентов: прекращается оформление вклада «Продли лето» и начинает действовать новая программа по вкладам.
Праздничное предложение ко дню рождения Норвик Банка: вклад «32 — это Норвик!»

Срок размещения — 32 месяца. Если открыть вклад на сумму от 320 000 рублей, вы получите:

  • фиксированную ставку на весь срок — 9,32% годовых
  • ежемесячную выплату процентов, которые можно снимать или копить на счете


Вклад уже доступен для оформления во всех офисах банка. Подробнее ознакомиться с условиями по всем вкладам в линейке банка можно на сайте банка.



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