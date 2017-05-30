Новый вклад «Комфортный» от АО «Тройка-Д Банк»АО «Тройка-Д Банк» вклады процентная ставка условия по вкладам
ТРОЙКА-Д БАНК предлагает клиентам новый вклад - «Комфортный». Это удобный мобильный кошелёк с возможностью пополнения и снятия средств без ограничений по срокам и без потери процентов.
Условия по вкладу «Комфортный» АО «ТРОЙКА-Д БАНК» следующие:
- Сроки вклада – различные от 31 до 365 дней.
- Минимальная сумма вклада - 10 000 рублей.
- Процентная ставка – от 5,40% до 6,30%
- Чем выше минимальная сумма первоначального вклада и больше срок вклада, тем выше процентная ставка.
- Выплата процентов по вкладу производится ежемесячно с причислением к сумме вклада (капитализацией).
Вклад «Комфортный» можно открыть в любом офисе Тройка-Д Банка. Управлять средствами на вкладе Вы можете, используя Интернет-банк и мобильное приложение.
Прочие условия по вкладу «Комфортный»:
- Пополнение вклада - без ограничения по срокам в пределах выбранной максимальной суммы по договору вклада, без ограничения по сроку вклада.
- Частичные изъятия - без ограничений до выбранной минимальной суммы по договору вклада, без ограничения по сроку вклада.
- Ежемесячная выплата % - с причислением к сумме вклада.
- Автоматическая пролонгация вклада на условиях, действующих по вкладу на момент пролонгации.
Источник: АО «ТРОЙКА-Д БАНК», 29.05.2017
Комментарий Банкиршы:
АО «Тройка-Д Банк» — небольшой столичный банк, который имеет 10 отделений в Москве и других городах России. Банк создан в 2002 году. В октябре 2013 года банк приступил к реализации новой стратегии развития, предусматривающей создание универсального финансового института, ориентированного на работу с сегментом малого и среднего бизнеса в сфере расчётов и сбережений, а также с частными клиентами в области ипотечного и залогового кредитования, комиссионных и пассивных продуктов. Активы банка - 10 902 278 тыс. рублей. Банк занимает 205 место по России, 126 место в регионе.
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